Руководство рязанской «Автоколонны 1310» погасило долг перед сотрудниками
До 6 февраля он составлял около семи с половиной миллионов
Изменить размер текста:
Рязанское муниципальное предприятие «Автоколонна 1310» погасила задолженность перед работниками. Об этом сообщил сайт Государственной инспекции труда в Рязанской области.
Сумма долга перед 328 работниками составляла 7,446 млн. рублей. 6 числа текущего месяца эта задолженность была погашена в полном объеме. Мы писали о том, что 15 ноября в Арбитражном суде Рязанской области прошло первое заседание по делу о банкротстве МП «Автоколонна 1310». Позже пресс-служба администрации Рязани сообщила, что с 5 декабря (среда) муниципальный перевозчик будет работать в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU