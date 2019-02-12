Руководство рязанской «Автоколонны 1310» погасило долг перед сотрудниками

12 Февр. 21:31 2019-02-12T21:31:10+03:00

До 6 февраля он составлял около семи с половиной миллионов

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Рязанское муниципальное предприятие «Автоколонна 1310» погасила задолженность перед работниками. Об этом сообщил сайт Государственной инспекции труда в Рязанской области.

Сумма долга перед 328 работниками составляла 7,446 млн. рублей. 6 числа текущего месяца эта задолженность была погашена в полном объеме. Мы писали о том, что 15 ноября в Арбитражном суде Рязанской области прошло первое заседание по делу о банкротстве МП «Автоколонна 1310». Позже пресс-служба администрации Рязани сообщила, что с 5 декабря (среда) муниципальный перевозчик будет работать в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU