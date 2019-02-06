На Рязанскую область надвигается сильный снегопад

СЕГОДНЯ 14:32 2019-02-06T14:41:16+03:00

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Днем в среду, 6 февраля, Главное управление МЧС по Рязанской области со ссылкой на гидрометцентр опубликовало метеопредупреждение. В сообщении говорится, что в ближайшие часы в регионе ожидается сильный снегопад. Непогода сначала охватит западные районы области, затем распространится на весь регион.

На дорогах ожидается гололедица, видимость уменьшится до 700-1000 метров. Ожидается северо-западный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Температура понизится до минус шести градусов по Цельсию.

Неблагоприятные погодные явления сохранятся ночью 7 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU