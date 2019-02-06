Следователи раскрыли убийство, совершенное возле Новопавловской рощи в Рязани

СЕГОДНЯ 14:13 2019-02-06T14:38:37+03:00

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Железнодорожный МСО СКР по Рязанской области закончил расследование убийства, совершенного в январе 2018 года в областном центре возле Новопавловской рощи.

Установлено, что двое мужчин, которые ранее вместе отбывали наказание в одной из рязанских колоний, жили тем, что собирали металлолом. Во время совместного распития спиртного 58-летний товарищ заподозрил своего 47-летнего компаньона в краже у него лома. Оправдываться мужчина не стал, а просто нанес оппоненту несколько ударов ножом в шею и туловище.

От полученных ран потерпевший скончался. Злоумышленник скрылся.

Несколько месяцев убийство оставалось нераскрытым. Но благодаря правильным действиям и тактике следователей подозреваемый был установлен. Через некоторое время мужчина начал давать признательные показания.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU