2019-02-04T17:06:29+03:00
Происшествия

В Рязани пожарная машина попала в ДТП

Попасть к месту ЧП спасателям это не помешало
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Фото: кадр с видео в группе Дороги Рязани ВКонтактеФото: кадр с видео в группе Дороги Рязани ВКонтакте
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В группе Дороги Рязани ВКонтакте опубликовано видео ДТП, случившихся в областном центре в минувшие выходные. Одна из аварий произошла около путепровода, соединяющего Московское шоссе и дорогу на поселок Приокский.

На записи отчетливо видно, как пожарная машина, выезжающая со стороны бывшего кинотеатра «Москва» на шоссе, двигается с включенными мигалками в сторону путепровода. В этот момент по шоссе на разрешающий сигнал светофора в сторону центра города едет легковушка. Последняя, вопреки правилам, не пропустила пожарную машину, в итоге автомобили столкнулись.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УГИБДД, в аварии никто не пострадал. Что касается пожарной машины, то она направлялась на вызов в Приокский – сигнал о задымлении поступил с улицы Бронной.

По информации пресс-службы Главного Управления МЧС России по Рязанской области, после столкновения этот автомобиль остался на месте аварии, однако другие пожарные машины оперативно прибыли на место. Обошлось, кстати, без пожара: дым в доме возник из-за короткого замыкания.

Момент этого ДТП с 0.23. Подробности аварии с легковушкой, развернувшейся почти на 360 градусов, здесь.

Рязань. ДТП в выходные. ..

ИСТОЧНИК KP.RU

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