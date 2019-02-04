В ночном ДТП в Рязани Hyundai Elantra развернуло почти на 360 градусов

СЕГОДНЯ 16:15 2019-02-04T16:15:45+03:00

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В группе Дороги Рязани ВКонтакте опубликовали видео аварий, случившихся в облцентре в выходные. Одно из ДТП произошло в ночь на воскресенье, 3 февраля на пересечении улиц Новой и Горького – аварии я случилась в 1 час 40 минут, когда светофоры работают в желтом мигающем режиме.

Автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого был 24-летний мужчина, выезжал по улице Новой со стороны налоговой службы. По главной дороге, то есть улице Горького, в этот момент в сторону центра города ехал Hyundai Elantra. Первая иномарка не пропустила вторую, в итоге Solaris развернуло почти на 360 градусов, а Elantra – перескочив через сугроб – улетела на обочину. Сугроб, кстати, иномарку серьезно затормозил: иначе она прилетела бы прямо на деревья.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УГИБДД, в аварии пострадали водитель и пассажиры Hyundai Elantra. Врачи оказали им помощь, однако госпитализации не потребовалось.

Видео этой аварии с 0.35.

Рязань. ДТП в выходные. ..

ИСТОЧНИК KP.RU