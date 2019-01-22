2019-01-22T18:36:55+03:00
Общество

Рязанские родители, погубившие по неосторожности младенца, снова ждут ребенка

Суд им назначал наказание с учетом беременности матери
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Стало известно, что рязанские родители, погубившие младенца, снова ждут ребенка.

Напомним, что в 2017 году у молодой пары (муж 1990 года рождения, жена - 1991) появился ребенок. К сожалению, у ребенка была выявлена врожденная дисфункция коры надпочечников и хроническая надпочечниковая недостаточность. В конце декабря ребенка выписали из больницы и назначили пожизненную гормональную терапию. Родителям объяснили важность лечения и возможность наступления смерти, в случае отказа от медикаментов.

Месяц родители следовали предписаниям врачей, но затем глава семейства предложил отказаться от лечения, предположив, что пожизненное применение препаратов не позволит организму ребенка восстановить свои нормальные функции. В конце января 2018 года ребенок скончался.

Суд признал супругов виновными в убийстве сына по неосторожности. Отцу назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на год, матери с учетом ее беременности свободу ограничили на девять месяцев.

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