2018-12-13T15:50:52+03:00
Общество

Рязанским родителям, лечившим сына молитвами, вынесли приговор

Младенец скончался, когда отец и мать, начитавшись статей в интернете, перестали давать ему медицинские препараты
Валерий КОТОВ
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Представители духовенства убеждены, что отказ от медицинского обслуживания никак не оправдывается верой или церковным учением.Представители духовенства убеждены, что отказ от медицинского обслуживания никак не оправдывается верой или церковным учением.
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6 декабря 2018 года рязанский суд признал мужа и жену, обычных горожан 1990 и 1991 годов рождения, виновными в смерти своего ребенка, которому они перестали давать назначенные врачами лекарства. Отцу назначено наказание в виде одного года, а матери – в виде девяти месяцев ограничения свободы. Реального лишения свободы им помогло избежать полное признание вины и раскаяние.

ВРАЧ: МНОГИЕ ПОЛУЧАЮТ ТАКОЕ ЛЕЧЕНИЕ И НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ

В ноябре 2017 года у супружеской пары родился ребенок, который после выписки из родильного отделения сразу же попал под наблюдение врачей в одной из детских поликлиник Рязани. Врачи диагностировали у малыша редкое генетическое заболевание, которое требовало пожизненной гормональной терапии. Родителей предупредили, что в случае отказа от лечения может наступить летальный исход.

– Во всем мире, в любом регионе и городе есть люди, которые всю жизнь принимают гормональные препараты, – рассказывает врач-терапевт Анатолий Суконин. – Ничего экстраординарного здесь нет. Существуют аутоиммунные заболевания соединительной ткани, при которых стероидные гормоны помогают избежать прогрессирования недуга. Конечно, у них есть негативное влияние на организм, но пациент все-таки остается жив, работоспособен, есть вероятность рождения у него самого здоровых детей.

СВЯЩЕННИК: МОЛИТВА НЕ ЗАМЕНЯЕТ ЛЕЧЕНИЕ

Первое время родители еще придерживались назначенного лечения. Но в январе они уже перестали давать младенцу лекарства, полагая, что их могут заменить… ежедневные молитвы.

– Отвергать медицину, ее возможности в корне неправильно, – подчеркивает протоиерей Арсений Вилков, председатель миссионерского отдела Рязанской епархии. – Человек состоит из тела, души и духа, и для каждой из этих составляющих есть свои потребности. Отказ от медицинского обслуживания никак не оправдывается верой или церковным учением. Наоборот, по слову Евангелия, тело – храм Святого Духа, и о нем нужно заботиться. В Церкви мы знаем много прославленных в лике святых врачей, и это свидетельство о том, что их труд не только приемлем, но очень важен. Думаю, если бы родители ребенка были по-настоящему воцерковленными людьми, они бы так не поступили.

В конце января 2018 года младенец скончался, и только тогда его родители осознали, что они натворили. В суде они признали свою вину полностью, поэтому дело было рассмотрено в особом порядке.

ДЕТСКИЙ ОМБУДСМЕН: НУЖНА ШИРОКАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Приговор поразил некоторых рязанцев своей мягкостью, но это право суда. Хотя комментарии интернет-пользователей вроде «А где же примерное наказание, чтобы другим неповадно было?» сейчас нередки в социальных сетях.

– Родителями стало поколение, воспитывавшееся в 1990-е годы, и вот результат, – считает Екатерина Мухина, уполномоченный по защите прав ребенка в Рязанской области. – Я уверена, что учить каждого рязанца быть ответственным родителем надо еще с детского сада. Какие могут быть советы из интернета, когда у нас есть врачи? Я рассматриваю сейчас другие случаи нарушения прав детей, и везде вижу похожие картины: родители оставляют детей одних, без надзора. И когда начинаешь разбираться, выясняется, что так же поступали с ними их родители. Часто это повторяется! Значит, надо с детства учить рязанцев трезво размышлять и все сделать для того, чтобы обеспечить безопасность своего ребенка.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В областную клиническую больницу города Иваново поступила девочка с тяжелой формой анемии (малокровия). Родители, приехавшие с ней, запретили медикам переливать кровь, объяснив это своими религиозными убеждениями. Юрисконсульт больницы немедленно обратился в прокуратуру, там быстро составили ходатайство, которое экстренно рассмотрел суд. Ребенка спасли против воли родителей.

В Санкт-Петербурге ребенок с онкологическим заболеванием получил первый курс химиотерапии, ему стало лучше, и отец решил запретить проводить дальнейшее лечение, хотя мать и врачи настаивали на обратном. Убеждать мужчину пришлось с помощью судебных приставов, пригрозивших мерами принудительного исполнения. Ребенок был спасен.

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