2019-01-18T10:03:29+03:00
Общество

Прокуратура нашла в рязанских школах просрочку и незаконную подмену продуктов

Опубликован отчет длительной масштабной проверки
Антон КОНОВАЛОВ
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Прокуратура Рязанской области опубликовала отчет о проверках организации детского питания, проходивших в ноябре-декабре 2018 года. Вскрылось множество нарушений – от плохого состояния помещений и отсутствия санитарной одежды до просрочки и незаконной подмены продуктов.

Только в МП «Детское питание», бывший директор которого находится под следствием, 10 лиц привлекли к дисциплинарной и 11 – к административной ответственности. По региону в результате мер, принятых межрайонными прокурорами, 56 лиц наказали дисциплинарно, 85 оштрафовали. Еще ряд дел находится на рассмотрении.

- В некоторых школах Рязани выявлены случаи хранения продукции с истекшим сроком годности, овощей с признаками недоброкачественности (увядания, гнили), несоблюдение температурного режима хранения пищевых продуктов, - констатировали прокуроры.

При этом, как отмечается в отчете, фактический рацион у того же «Детского питания» (и не только) не соответствовал согласованному с Роспотребнадзором. Поменьше сыра и рыбы, побольше макарон – таким принципом и подобными ему руководствовались «кормильцы». Да и сами продукты зачастую высоким качеством не отличались: применялась «молочка» с заменителем молочного жира, масло, которое на самом деле было спредом, «плавленый колбасный продукт» вместо сыра и другие неравноценные «аналоги».

Напомним, ранее уже заявлялось о поставках некачественного молока в рязанские школы по вдвое завышенной цене и других махинациях с закупками.

- Скорее всего, идеальных школ в плане организации питания у нас просто нет, - предположил тогда губернатор, так как нарушения действительно выявлялись в каждой из них.

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