В министерстве образования Рязанской области прокомментировали ДТП со школьным автобусом
В ведомстве уточнили, что водитель автобуса не пострадал
Фото с места ДТП.
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Министерство образования и молодежной политики Рязанской области оперативно отреагировало на ДТП со школьным автобусом, произошедшее утром 20 декабря. На официальном сайте ведомства была опубликована следующая информация:
«Детей в автобусе в момент аварии не было. Водитель автобуса не пострадал. Причины устанавливает ГИБДД. Занятия в школе проходят в штатном режиме».
Напомним, что в результате столкновения автобуса ПАЗ и Skoda Rapid погибли два человека – 46-летний водитель иномарки и его 59-летний пассажир.
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