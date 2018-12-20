В министерстве образования Рязанской области прокомментировали ДТП со школьным автобусом

20 Дек. 14:12 2018-12-20T14:12:16+03:00

В ведомстве уточнили, что водитель автобуса не пострадал

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Министерство образования и молодежной политики Рязанской области оперативно отреагировало на ДТП со школьным автобусом, произошедшее утром 20 декабря. На официальном сайте ведомства была опубликована следующая информация:

«Детей в автобусе в момент аварии не было. Водитель автобуса не пострадал. Причины устанавливает ГИБДД. Занятия в школе проходят в штатном режиме».

Напомним, что в результате столкновения автобуса ПАЗ и Skoda Rapid погибли два человека – 46-летний водитель иномарки и его 59-летний пассажир.