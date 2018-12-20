В ДТП со школьным автобусом и легковушкой в Рязанской области погибли два человека

СЕГОДНЯ 11:29 2018-12-20T11:31:50+03:00

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Стали известны подробности ДТП в Касимовском районе, где 20 декабря столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД УМВД по Рязанской области, в аварии погибли два человека.

В 7.30 житель столицы 46 лет, управляя Skoda Rapid, не справился с управлением и врезался в ПАЗ, который на тот момент никого не перевозил. В результате сам москвич и его 59-летний пассажир погибли на месте. 50-летнего водителя автобуса доставили в больницу.

Фото: 62.мвд.рф