2018-12-20T11:31:50+03:00
Происшествия

В ДТП со школьным автобусом и легковушкой в Рязанской области погибли два человека

ПАЗ ехал без пассажиров
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
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Стали известны подробности ДТП в Касимовском районе, где 20 декабря столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД УМВД по Рязанской области, в аварии погибли два человека.

В 7.30 житель столицы 46 лет, управляя Skoda Rapid, не справился с управлением и врезался в ПАЗ, который на тот момент никого не перевозил. В результате сам москвич и его 59-летний пассажир погибли на месте. 50-летнего водителя автобуса доставили в больницу.

Фото: 62.мвд.рф

Фото: 62.мвд.рф

Фото: 62.мвд.рф

Фото: 62.мвд.рф

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