2018-12-07T10:48:30+03:00
Происшествия

В Рязани столкнулись две «Лады Приоры»

Один из водителей в больнице
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В четверг, 6 декабря, в Рязани на улице Южный промузел произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция. Авария случилась около 7 утра.

42-летний рязанец на «Ладе Приоре», по предварительным данным, пошел на обгон и врезался в ехавшую навстречу легковушку той же марки. В результате водитель, инициировавший аварию, отправлен в больницу.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано три ДТП, в которых три человека погибли и двое травмированы. В регионе произошло 55 аварий, в которых автомобили получили технические повреждения. Инспекторы выявили 6931 нарушение правил дорожного движения, задержали трех пьяных водителей.

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