Водитель, спровоцировавший смертельное ДТП на трассе Рязань – Михайлов, ранее был лишен прав

6 Дек. 16:35 2018-12-06T16:46:22+03:00

Его уличили в езде за рулем в нетрезвом виде

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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что утром в четверг, 6 декабря, на трассе Рязань – Михайлов произошло смертельное ДТП. 47-летний житель Михайловского района, управляя автомобилем Audi 80, вылетел с дороги… Иномарка несколько раз перевернулась. В ДТП смертельные травмы получил водитель машины, а также два пассажира: житель Москвы 1960 года рождения и житель Михайловского района 1967 года рождения.

Пресс-служба ГИБДД сообщает, что в марте 2018 года водитель был привлечен к административной ответственности. Его лишили права на управление автомобилем за езду в нетрезвом виде.