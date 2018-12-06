2018-12-06T16:46:22+03:00
Происшествия

Водитель, спровоцировавший смертельное ДТП на трассе Рязань – Михайлов, ранее был лишен прав

Его уличили в езде за рулем в нетрезвом виде
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что утром в четверг, 6 декабря, на трассе РязаньМихайлов произошло смертельное ДТП. 47-летний житель Михайловского района, управляя автомобилем Audi 80, вылетел с дороги… Иномарка несколько раз перевернулась. В ДТП смертельные травмы получил водитель машины, а также два пассажира: житель Москвы 1960 года рождения и житель Михайловского района 1967 года рождения.

Пресс-служба ГИБДД сообщает, что в марте 2018 года водитель был привлечен к административной ответственности. Его лишили права на управление автомобилем за езду в нетрезвом виде.

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