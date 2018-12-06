На трассе Рязань – Михайлов погибли три человека

СЕГОДНЯ 12:10 2018-12-06T12:10:03+03:00

Утром в четверг там опрокинулся в кювет автомобиль Audi

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В четверг, 6 декабря, примерно в половине девятого утра на трассе Рязань – Михайлов в Михайловском районе произошло ДТП, унесшее жизни троих человек. По предварительным данным, 47-летний житель райцентра, двигаясь на автомобиле Audi-80 в сторону Рязани, не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и несколько раз перевернулась.

В происшествии смертельные травмы получили водитель автомобиля и двое мужчин-пассажиров. Все они скончались на месте ДТП.

По факту аварии проводится проверка.