2018-12-06T12:10:03+03:00
Происшествия

На трассе Рязань – Михайлов погибли три человека

Утром в четверг там опрокинулся в кювет автомобиль Audi
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В четверг, 6 декабря, примерно в половине девятого утра на трассе РязаньМихайлов в Михайловском районе произошло ДТП, унесшее жизни троих человек. По предварительным данным, 47-летний житель райцентра, двигаясь на автомобиле Audi-80 в сторону Рязани, не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и несколько раз перевернулась.

В происшествии смертельные травмы получили водитель автомобиля и двое мужчин-пассажиров. Все они скончались на месте ДТП.

По факту аварии проводится проверка.

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