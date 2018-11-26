Среди участников проекта «Умная Рязань» разыграют iPad

СЕГОДНЯ 16:22 2018-11-26T16:22:05+03:00

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8 и 9 декабря в рамках проекта «Умная Рязань» в библиотеке имени Горького пройдет очередное занятие для ребят в возрасте 7-14 лет по теме «Космонавтика». В преддверии интерактивных уроков организаторы проекта объявили о розыгрыше iPad для участников.

- Заниматься наукой в наши дни - это престижно и сулит путь успешного обеспеченного человека. Мы предлагаем ребятам выиграть великолепный инструмент для научных работ, проведения исследований и творчества. iPad - серьезная вещь, индикатор успешности. Надеемся, гаджет послужит стимулом для детей и вызовет еще больший интерес к науке, - поделилась руководитель проекта «Умная Рязань» Татьяна Миллер.

Для участия в розыгрыше необходимо приобрести 3 билета на разные программы «Умной Рязани». Помимо «Космонавтики», в ближайшее время запланированы занятия по темам «Палеонтология» и «Хирургия». Один билет включает вход для ребенка и двух взрослых. Приобрести билеты и подробнее прочитать о программах можно здесь.

Напомним, международный проект «Умные города» стартовал в Рязани в ноябре с занятий по изучению таблицы Менделеева. Первые уроки посетили около 400 человек. Ребята ставили химические опыты в лабораториях, с интересом слушали лекции преподавателей о химических элементах и их применении в повседневной жизни и получили наборы для продолжения научных экспериментов дома.

КОНКРЕТНО

Проект «Умные города» стартовал пять лет назад в Москве, а сейчас к нему присоединились 27 российских города, Минск, Барселона и Рига. «Умная Рязань» стартовала в ноябре. Уже порядка 40 программ проекта разработаны профессорами МГУ. Подробности по телефону: 8(4912) 52-00-43, 8(920) 953-20-72 или на сайте.