«Умная Рязань»: научно, увлекательно, доступно

СЕГОДНЯ 12:11 2018-11-01T12:30:40+03:00

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Открыть новый химический элемент, совершить космическую экспедицию, провести хирургическую операцию - это возможно для юных участников интерактивной программы «Умная Рязань». Недавно проект пришел в Рязань. И сегодня его руководитель Татьяна Миллер расскажет нашим читателям, как осуществить мечты, пожалуй, любого ребенка.

Фото: Организаторы проекта.

27 городов и 4 страны

Все началось пять лет назад, когда двое увлеченных наукой выпускников МГУ решили создать новое научно-популярное направление для развития детей. Так родилась программа по естественным наукам «Умная Москва», которая со временем переросла в федеральную сеть. Опыты и эксперименты завоевали сердца и умы ребят не только из России, но и других стран. Помимо 24 российских городов-участников, к проекту присоединились Рига, Минск и Барселона. Скоро и рязанские ребята смогут погрузиться в увлекательный научный мир и сделать невероятные для себя открытия с «Умной Рязанью».

За годы работы проекта апробированы порядка 40 программ, в которых приняли участие сотни тысяч семей со всей страны. Также ежегодно головной офис разрабатывает 8 новых занятий, основанных на школьной программе, но несущих детям дополнительные знания, а главное – возможность проверить теорию на практике. Каждая программа представляет собой краткий курс знаний по разделам химии, физики, биологии, медицины и других естественных наук.

Проект рассчитан на детей в возрасте от 7 до 14 лет, и двухчасовой сеанс проходит в четырех лабораториях.

- Благодаря тому, что дети постоянно перемещаются из одного помещения в другое, выполняют увлекательные задания, экспериментируют и соревнуются, ни усталости, ни скуки от учебного процесса не возникает даже у самых непосед, - рассказывает Татьяна Миллер.

Фото: Организаторы проекта.

«100% интерактивности и вовлеченности»

В Рязани первое занятие в рамках проекта пройдет 10-11 ноября в библиотеке имени Горького. Пилотная программа посвящена изучению таблицы Менделеева и, как показал опыт предыдущих городов, вызывает у ребят бешеный восторг. Настоящие опыты в лаборатории, фокусы с химическими элементами, увлекательные рассказы преподавателей – все это позволяет ребенку раз и навсегда усвоить материал. Чтобы дети закрепили знания наверняка, при выходе из лаборатории каждого новоиспеченного «научного сотрудника» попросят ответить на контрольные вопросы.

- Ребенок сам проведет эксперименты в четырех лабораториях, осуществит экстрафикацию, фильтрирование, органический и неорганический синтез, познакомится с химическими свойствами восьми разных элементов, получит все необходимое для продолжения опыта дома, - поясняет руководитель проекта. - Наша особенность в том, что каждый участник имеет доступ к реквизитам: чашке Петри, микроскопу, скальпелю и многому другому. В лабораториях мы обеспечиваем ребят инструментами, доступными студентам 3-4-х курсов.

Разумеется, многих родителей интересует вопрос безопасности детей, когда речь идет о работе с инструментами и опытами. Отвечая на этот вопрос, организаторы проекта заверяют, что в быту, на улице, в школе ребенка подстерегает гораздо больше опасностей, чем в их лабораториях.

Для еще большего вовлечения в программу каждое занятие начинается с предыстории. Сюжеты зависят от тематики: например, нужно вылечить тяжело больного пациента, отправиться в экспедицию на Марс, добыть нефть, построить ракету…

- На наших занятиях в чертоги памяти детей попадает много информации, и большая часть усваивается благодаря 100% интерактивности и вовлеченности. Также каждый ребенок унесет с собой различный химический стаф для домашних экспериментов и подробную инструкцию с объяснениями.

Пока дети с интересом изучают естественные науки, родителям в соседней комнате тоже скучать не придется. Специально для пап и мам разработана интерактивная лекция-викторина, где можно освежить знания и узнать новое. Уроки для взрослых уже включены в стоимость входного билета.

Проект реализован при поддержке рязанских вузов, в частности медуниверситета и РГУ. Преподают детям рязанские студенты - молодые люди, влюбленные в науку. Юридическое сопровождение обеспечивает компания «Морев и партнеры».

Фото: Организаторы проекта.

ЦЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стоимость семейного билета на программу «Таблица Менделеева» - 1390 рублей (1 ребенок + 1 или 2 взрослых). Подробности по телефону: 52-00-43 или на сайте.

Фото: Организаторы проекта.

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