2018-11-20T13:33:35+03:00
Общество

Строители оставили жителей рязанской новостройки без почты

В подъездах скандального ЖК «Виктория» забыли повесть ящики для корреспонденции
Константин МОГИЛИН
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Ни в одном из четырех подъездов ЖК «Виктория» нет почтовых ящиков.Ни в одном из четырех подъездов ЖК «Виктория» нет почтовых ящиков.Фото: Константин МОГИЛИН
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Спустя 20 дней после церемонии передачи ключей от квартир дома 106 по улице Большая, владельцы квадратных метров обнаруживают все новые и новые недоделки. Напомним, речь идет о ЖК «Виктория», ставшим одним из самых известных рязанских долгостроев.

«Комсомолке» стало известно, что ни в одном из четырех подъездов дома строители не установили почтовые ящики. Это является грубейшим нарушением закона «О почтовой связи», который обязывает застройщиков устанавливать их на первых этажах многоквартирных домов.

- Абонентские почтовые шкафы устанавливаются строительными организациями на первых этажах многоэтажных жилых домов. Расходы на приобретение и установку абонентских почтовых шкафов включаются в смету строительства этих домов. Представители организаций федеральной почтовой связи участвуют в работе комиссий при принятии в эксплуатацию жилых домов, - говорится в статье 31 ФЗ-№176.

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