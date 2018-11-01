2018-11-01T14:27:58+03:00
Общество

Новоселы получили ключи от квартир в рязанском ЖК «Виктория»

Губернатор пообещал в течение года завершить оставшиеся 10 долгостроев
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Некоторые жильцы дожидались собственного жилья лишние 3 годаНекоторые жильцы дожидались собственного жилья лишние 3 годаФото: Владимир ФРОЛОВ
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1 ноября рязанский губернатор Николай Любимов приехал на вручение ключей жильцам дома 106 по улице Большая (жилой комплекс «Виктория»). Здание было известным рязанским долгостроем: в первый раз его заселение было просрочено еще в декабре 2015 года. Региональные власти приложили усилия, чтобы найти инвестора и нового застройщика, которые и сдали дом 29 сентября 2018 года.

- Когда мы начинали программу завершения долгостроев, у нас было 28 объектов с обманутыми дольщиками. На сегодняшний день осталось 10, мы завершим все стройки к концу следующего года, - подчеркнул Николай Любимов

По его словам, при подключении дома к сетям водоснабжения, канализации и теплоснабжения было сэкономлено 20 миллионов рублей.

При этом стоит отметить, что акты приема-передачи квартир подписали не все жильцы 241-квартирного дома, так как у многих есть претензии к качеству работ.

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