Новоселы получили ключи от квартир в рязанском ЖК «Виктория»
1 ноября рязанский губернатор Николай Любимов приехал на вручение ключей жильцам дома 106 по улице Большая (жилой комплекс «Виктория»). Здание было известным рязанским долгостроем: в первый раз его заселение было просрочено еще в декабре 2015 года. Региональные власти приложили усилия, чтобы найти инвестора и нового застройщика, которые и сдали дом 29 сентября 2018 года.
- Когда мы начинали программу завершения долгостроев, у нас было 28 объектов с обманутыми дольщиками. На сегодняшний день осталось 10, мы завершим все стройки к концу следующего года, - подчеркнул Николай Любимов
По его словам, при подключении дома к сетям водоснабжения, канализации и теплоснабжения было сэкономлено 20 миллионов рублей.
При этом стоит отметить, что акты приема-передачи квартир подписали не все жильцы 241-квартирного дома, так как у многих есть претензии к качеству работ.