2018-10-01T16:47:20+03:00
Общество

В Рязани сдали один из домов обманутых дольщиков – ЖК «Виктория»

Проблему с долгостроями власти по-прежнему рассчитывают полностью решить к 2020 году
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани введен в эксплуатацию ЖК «Виктория». 241-квартирный дом начали строить еще в 2009 году, а сдать должны были в 2015-м, однако дольщики (было заключено 180 договоров) долгое время оставались без жилья.

- В феврале 2017-го строительство было приостановлено из-за финансовой несостоятельности застройщика. Не завершены были работы по отделке помещений, устройству коммуникаций и благоустройству территории комплекса, - вспомнили в пресс-службе областного правительства.

Власти отмечают, что положительного результата удалось достичь благодаря соглашению, заключенному с банком «Открытие», и «оптимизации технического подключения» дома к инженерным сетям, сэкономившей застройщику около 20 миллионов рублей.

По словам губернатора Николая Любимова, в области осталось еще 13 объектов, которые планируется достроить в течение 2018-1019 годов.

Напомним, дольщики ЖК «Виктория» несколько раз записывали видеообращения к властям. Они сетовали, что, несмотря на выигранные суды о взыскании неустойки, так и не дождались денег, а качество строительства оставляет желать лучшего.

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