Застройщик, сдавший ЖК «Виктория»: Недовольные покупатели жилья будут всегда

1 ноября рязанский губернатор Николай Любимов вручал ключи жильцам дома 106 по улице Большая (жилой комплекс «Виктория»). Здание было, пожалуй, самым известным рязанским долгостроем: в первый раз его заселение было просрочено еще в декабре 2015 года, а по факту не случилось до сих пор.

Такую «Викторию» победой не назовешь

За торжественной обстановкой церемонии, за громкими речами представителей власти и подрядчика (главного, по мнению дольщиков, виновника всех бед) никто даже не поинтересовался у самих людей, довольны ли они. И даже больше, в день передачи подавляющее большинство из тех, кто обивал пороги высоких кабинетов, даже не узнали о торжестве, на котором главными героями по идее должны были стать они.

Такой «Викторию» увидел губернатор.Фото: Владимир ФРОЛОВ

- Если честно, когда в СМИ появилась первая информация о том, что губернатор вручает ключи, у нас был настоящий шок, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» одна из дольщиц «Виктории». – Первая мысль была – кто все эти люди и почему на этот праздник жизни нас даже не пригласили?!

Позже правда выяснилось (по рассказам самих дольщиков), что счастливые обладатели недвижимости, показанные в сюжетах, действительно были из числа обманутых, но только те, кто махом подписал документы и был согласен на все. Остальным же просили о приезде губернатора не сообщать, ни при каких обстоятельствах. Видимо, организаторам праздника присутствие на нем недовольных людей показалось излишним, и их просто решили «забыть».

А причин для недовольства более чем достаточно. Начнем с того, что главе региона показали лишь первый подъезд, в котором большая часть квартир находилась уже в неплохом состоянии, и то лишь до третьего этажа. То, что творится выше, а уж тем более в других подъездах, не рискнул бы показывать губернатору даже самый отчаянный застройщик. Потому, что ничего, кроме чувства стыда за наших строителей, состояние жилья вызвать не может.

А такой - дольщики ЖК.Фото: Константин МОГИЛИН

- Мне не хочется здесь жить, - рассказал «Комсомолке» Виктор, пришедший с корреспондентом смотреть свеже сданные квадратные метры. – Посмотрите на пол, потолок, стены! Я понимаю, что проектом были предусмотрены самые дешевые варианты, но ведь даже это не смогли сделать.

И действительно, в квартире Виктора отделка из рук вон плохая: на полу нет стяжки, кривые и совсем неоштукатуренные стены, щели в потолке, а гидроизоляция санузла больше напоминает чернозем. Видно, что перед уходом с объекта, отделочники за собой, как это полагается, не убирали.

«Не отказываемся от обязательств и продолжим работу с жильцами»

Обо всех увиденных нами на месте недочетах мы сообщили генеральному директору инвестиционно-строительной компании «Лидер», которая достраивала дом. Андрей Елисеев в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» сообщил, что все работы, предусмотренные проектом, выполнены в полном объеме, а дом сдан в эксплуатацию, о чем есть соответствующее заключение комиссии:

- Недовольные покупатели жилья будут всегда, и что бы мы здесь не сделали, уже никогда этого отношения к нам не изменит. 99 % дома готово, сейчас идут работы лишь по устранению недостатков. Могу всех заверить, что мы не отказываемся от своих обязательств и продолжим работу с жильцами. Все недочеты, которые будут выявлены ими в течение гарантийного срока (5 лет после сдачи дома), мы устраним поэтапно.

Получается, что люди, которые и так стали жертвами обмана и неумелого менеджмента строителей, которые ждали своих квартир в течение почти трех лет, обивали пороги кабинетов, скандалили и снимали видеоролики о своей проблеме, теперь должны ждать еще поэтапного устранения недочетов?! Пожалуй, лучше уж сразу идти в суд.

Дом только сдали, а пароизоляция на новых окнах уже пришла в негодность.Фото: Константин МОГИЛИН

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Председатель Рязанской единой городской ассоциации защиты прав потребителей «Человек» Олег Попов:

- Часто представители строительных компаний парируют тем, что раз вы приняли квартиру, расписались за нее, значит и претензий к застройщику никаких быть не может. Но в Гражданском Кодексе по поводу этого вопроса четко сказано, что заказчик при обнаружении недостатков (в период гарантийного срока – 5 лет), которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, вправе потребовать назначения строительной экспертизы за счет подрядчика. Если строители отказываются это делать в добровольном порядке, потребитель вправе добиться своего в суде и потребовать не только возмещения всех убытков, но и выплаты неустойки. Если же компания пытается уйти от ответственности (путем банкротства или иным способом), в дело будут должны вмешаться правоохранительные органы. Их задача - разобраться в том, что послужило причиной ситуации – злой умысел или безалаберность руководителей организации.