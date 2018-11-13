Рязанцы стали исправнее платить за капремонт – помогли суды

СЕГОДНЯ 11:09 2018-11-13T11:09:25+03:00

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На 1 ноября собираемость взносов на капремонт в Рязанской области превысила 86% – это на 3% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального Фонда капремонта.

Самый высокий процент в Ермишинском районе – более 94%. Следом идет Сасово (93,5%), Пителинский, Пронский и Шацкий районы – от 90 до 93%

Меньше всего за капремонт платят в Шиловском (66%) и Клепиковском (76%) районах.

Напомним, что в этом году региональный оператор начал активно обращаться в суды с исками против неплательщиков. Суды, кстати, по закону эти дела могут рассматривать и без приглашения ответчика. В итоге только в августе со счетов рязанцев, задолжавших за капремонт, списали более 1,3 млн. рублей.