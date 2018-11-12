Пожар в цехах бывшего рязанского «Центролита» тушили почти 6 часов – фото МЧС

СЕГОДНЯ 19:27 2018-11-12T19:47:19+03:00

На производстве вспыхнуло помещение, в котором разливают жидкость для розжига

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12 ноября в 17 часов 54 минуты пожар на территории бывшего завода «Центролит» полностью потушен, отрапортовала пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Напомним, в понедельник в 12.13 здесь заполыхал цех по розливу жидкости для розжига. На место выехали 8 пожарных расчетов, однако они справиться с огнем не смогли. Более того, пламя распространялось – площадь пожара выросла до 1600 кв.м.

Тогда на помощь коллегам выехали дополнительные бригады и в итоге с огнем боролись 57 человек, работавшие с 17 пожарными машинами.

Хронология этой почти неравной битвы такова:

– в 14 часов 42 минуты пожар локализован на площади 1600 кв.м.

– в 17 часов 19 минут – ликвидация открытого горения

– в 17 часов 54 минут – полная ликвидация.

Пострадавших, к счастью, нет. Во время пожара рядом с местом ЧП дежурила мобильная лаборатория по замеру ПДК – выбросов не обнаружено.

Фото: Пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области

Фото: Пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области

Фото: Пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области