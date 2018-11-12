Пожар в цехах бывшего рязанского «Центролита» тушили почти 6 часов – фото МЧС
12 ноября в 17 часов 54 минуты пожар на территории бывшего завода «Центролит» полностью потушен, отрапортовала пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Напомним, в понедельник в 12.13 здесь заполыхал цех по розливу жидкости для розжига. На место выехали 8 пожарных расчетов, однако они справиться с огнем не смогли. Более того, пламя распространялось – площадь пожара выросла до 1600 кв.м.
Тогда на помощь коллегам выехали дополнительные бригады и в итоге с огнем боролись 57 человек, работавшие с 17 пожарными машинами.
Хронология этой почти неравной битвы такова:
– в 14 часов 42 минуты пожар локализован на площади 1600 кв.м.
– в 17 часов 19 минут – ликвидация открытого горения
– в 17 часов 54 минут – полная ликвидация.
Пострадавших, к счастью, нет. Во время пожара рядом с местом ЧП дежурила мобильная лаборатория по замеру ПДК – выбросов не обнаружено.
Фото: Пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области
Фото: Пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области
Фото: Пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области
Фото: Пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области