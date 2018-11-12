2018-11-12T17:21:55+03:00
Происшествия

На окраине Рязани как спичка вспыхнул цех по производству жидкости для розжига

Тушить самый крупный пожар этого года направили 17 единиц техники и 57 человек личного состава
Константин МОГИЛИН
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Площадь возгорания составила 1600 квадратных метров.Площадь возгорания составила 1600 квадратных метров.
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На окраине Рязани в районе Южного промузла на территории бывшего завода «Центролит» загорелся цех по производству жидкости для розжига. Пожар начался рано утром в понедельник, 12 ноября.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Рязанской области на место ЧП немедленно выехали восемь пожарных автомобилей. Однако после того как охваченная огнем площадь увеличилась с 1000 квадратных метров до 1600, на помощь работающим на месте отправили еще девять машин. Всего в тушении участвовали 57 человек личного состава.

Как рассказал «Комсомолке» начальник пресс-службы регионального МЧС Дмитрий Гавриков, пожару присвоили максимальный уровень сложности:

- В настоящий момент очаг возгорания локализован. Пострадавших нет. Пожару был присвоен ранг номер 3. Соседние здания, в том числе «Завод точного литья» огнем затронуты небыли. Предельная концентрация вредных веществ в воздухе в пределах нормы.

Сотрудник одного из предприятий, базирующихся на территории бывшего «Центролита», сообщил:

- Мы видели черный дым. Видели проезжающие пожарные автомобили, но не более – цех находится от нас на значительном удалении. Территория завода очень большая, поэтому эта беда нас напрямую не коснулась. Да, в течение дня у нас были перебои с водо- и электроснабжением, но огонь, к счастью, до нас не дошел. Поэтому ни о какой эвакуации в нашем случае речи не шло.

В паблике «Новости Рязани ВКонтакте» появилась фотография уничтоженного огнем автомобиля. При этом автор снимка в сообщении обращается к владельцу авто:

- Ребят, кто запарковал сегодня тачки у горящего цеха на Центролите. Расскажите, что делать будете? Куда обращаться за компенсацией?

Автомобиль полностью уничтожен огнем.

Автомобиль полностью уничтожен огнем.

Напомним, когда-то здесь находился крупнейший в центральной России литейный завод. После экономического упадка 90-х годов предприятие фактически прекратило свое существование. Теперь его цеха сдаются арендаторам. Например, с 1997 года здесь действует новое предприятие, которое занимается производством чугунного и стального литья, литья по выплавляемым моделям, а также художественным отливом из чугуна и цветных сплавов.

Рязань. Пожар 12 ноября.

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