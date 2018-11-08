В Рязани капремонт провели еще в одном «доме-передовике»

СЕГОДНЯ 16:21 2018-11-08T16:21:01+03:00

Дисциплина по собираемости взносов здесь очень высока

Изменить размер текста: A A

В Рязани, в доме № 18 на улице Урицкого завершается целый блок работ по капремонту, намеченных на этот сезон. Здесь уже привели в порядок крышу и фасад, сделали отмостку, а сейчас меняют систему холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба Фонда капремонта многоэтажек Рязанской области.

При этом в Фонде отмечают, что такой объем работ в четырехэтажке выполнен благодаря высокой собираемости взносов за капремонт – здесь она 96%.

– Благодаря высокой платежной дисциплине жители решили коммунальные проблемы, копившиеся десятилетиями. При этом и сами собственники заботятся о доме – оградили территорию вокруг, поддерживают чистоту в подъездах, – говорится в сообщении пресс-службы.

В общей сложности на 6 ноября в регионе завершен капремонт: 179 крыш, 38 фасадов, 14 подвалов, 173 единиц инженерных коммуникаций. Кроме этого в 28 многоэтажках заменили 86 лифтов.