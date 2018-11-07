2018-11-07T13:48:13+03:00
Происшествия

Гастарбайтер из Рязанской области за попытку дать взятку отделался штрафом

До судебного заседания «узбекский гость» 4 месяца содержался под стражей
Павел АВЕРИН
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..Фото: Олег ЗОЛОТО
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6 ноября Сасовским районным судом Рязанской области вынесен обвинительный приговор в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия). Об этом – на сайте Рязоблсуда.

В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый и другие граждане Республики Узбекистан, проезжавшие на автобусе по территории г. Сасово Рязанской области, были остановлены сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Сасовский». При проверке документов у них были выявлены нарушения миграционного и уголовного законодательства. Подсудимый решил дать взятку уполномоченному должностному лицу МО МВД России «Сасовский» в размере 28000 рублей. Цель проста: собрать вещи и уехать в Узбекистан.

Подсудимый вину в совершении данного преступления признал полностью. Дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей.

Суд учел, что подсудимый до судебного разбирательства более 4 месяцев содержался под стражей – он был освобожден от отбывания назначенного наказания в виде штрафа. Приговор не вступил в законную силу.

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