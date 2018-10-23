Рязанский полицейский отказался брать взятку у целого автобуса гастарбайтеров

СЕГОДНЯ 14:11 2018-10-23T14:14:53+03:00

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Сасовские следователи завершили расследование уголовного дела о взятке, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

27 июня сасовские полицейские остановили для проверки автобус с гражданами Узбекистана. Выяснилось, что у пассажиров нет документов, разрешающих им находится в России. Тогда один из нарушителей решил договориться: за то, чтобы полицейские «забыли» по него и 13 его коллег, он предложил одному из них 28 тысяч рублей.

Полицейский в свою очередь доложил о столь заманчивом предложении своему начальству и дальше деньги получил уже в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

Уголовное дело направлено в суд.