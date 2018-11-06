В рязанской школе № 10 проведут аудит по организации питания

СЕГОДНЯ 15:22 2018-11-06T15:22:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Областная Контрольно-счетная палата приступила к аудиту по организации питания учащихся в рязанской школе №10 в этом году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Аудиторы проанализируют и проверят целесообразность, обоснованность, законность, своевременность, эффективность и результативность расходов на школьное питание в этом году.

- По результатам мероприятия будут подготовлены выводы и предложения, даны соответствующие рекомендации по фактическому исполнению всех условий контракта, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что пункт о проверке школы в годовом плане мероприятий Контрольно-счетной палаты появился в редакции от 2 октября.

Напомним, 23 октября начались судебные заседания по уголовному делу в отношении директора МП «Детское питание», подозреваемого в получении взятки. Директора предприятия Александра Дворецкого отправили в СИЗО. Ту же меру применили в отношении советника главы администрации на общественных началах Александра Зайкина, подозреваемого в организации получения взятки в крупном размере. Вскоре губернатор Рязанской области заявил, что намерен раскрутить коррупционную цепочку в этом деле до конца.