2018-11-06T11:14:36+03:00
Происшествия

На рязанской дороге иномарка насмерть сбила 52-летнюю женщину

ГИБДД сообщила подробности ДТП на дороге Спас-Клепики – Касимов
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в субботу, 3 ноября, примерно в 19.20 в Клепиковском районе неподалеку от деревни Давыдово на дороге Спас-Клепики – Касимов произошло смертельное ДТП. Иномарка Mazda CX-5 сбила 52-летнюю местную жительницу. Полиция сообщает, что автомобилем управлял 31-летний житель Касимова. Женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода (по предварительной информации), также на ее одежде не было светоотражающих элементов.

Травмы, полученные женщиной в ДТП, оказались смертельны. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Всего на минувшие выходные в регионе произошло 17 ДТП, в которых два человека погибли и 20 получили травмы. Также зарегистрировано 93 происшествия с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержано 23 нетрезвых водителя.

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