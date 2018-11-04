2018-11-04T11:41:56+03:00
Происшествия

Аварийные работы на газопроводе в Рязанской области продлятся до 5 ноября

Газоснабжение при этом планируется восстановить утром 4-го числа
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: Минэнерго РоссииФото: Минэнерго России
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В Рязанской области устраняют последствия разрыва и возгорания газопровода. По информации ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, подачу «голубого топлива» 75 отключенным абонентам планируется наладить к 10.00 4 ноября.

При этом аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке продолжаются. Завершатся они, как предполагается, к 20.00 5 ноября. Пока газ транспортируется по резервной линии, а основную продувают газовоздушной смесью, чтобы провести огневые работы.

Напомним, инцидент в Путятинском районе произошел в 18.00 3 ноября в 4 километрах юго-восточнее села Унгор. Проверку обстоятельств случившегося начал Следственный комитет.

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