Экс-директор рязанской «Автоколонны №1310» избежал колонии
2 ноября в Октябрьском районном суде Рязани вынесли приговор бывшему директору «Автоколонны №1310» Николаю Воронину. Он возместит ущерб, причиненный преступлениями, но в колонию не отправится.
Как сообщалось ранее, экс-руководитель обвиняется в растрате средств муниципального предприятия. Согласно материалам дела, в 2015 году он погашал штраф сотрудника за нарушение промышленной безопасности и штрафы за нарушения правил перевозки пассажиров и эксплуатации автобусов, оформляя фиктивные договоры подряда.
Воронину назначили 2 года заключения условно с испытательным сроком 1 год и обязали его заплатить «Автоколонне №1310» 30100 рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил.
КСТАТИ
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