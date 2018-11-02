Экс-директор рязанской «Автоколонны №1310» избежал колонии

СЕГОДНЯ 13:55 2018-11-02T13:55:18+03:00

Но должен будет возместить муниципальному предприятию 30 тысяч рублей

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2 ноября в Октябрьском районном суде Рязани вынесли приговор бывшему директору «Автоколонны №1310» Николаю Воронину. Он возместит ущерб, причиненный преступлениями, но в колонию не отправится.

Как сообщалось ранее, экс-руководитель обвиняется в растрате средств муниципального предприятия. Согласно материалам дела, в 2015 году он погашал штраф сотрудника за нарушение промышленной безопасности и штрафы за нарушения правил перевозки пассажиров и эксплуатации автобусов, оформляя фиктивные договоры подряда.

Воронину назначили 2 года заключения условно с испытательным сроком 1 год и обязали его заплатить «Автоколонне №1310» 30100 рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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