На фоне разваливающейся «Автоколонны №1310» городские власти делают ставку на коммерческих перевозчиков?

СЕГОДНЯ 11:50 2018-10-30T13:24:21+03:00

Деньги на топливо для «Автоколонны № 1310» нашли в последний момент. Главное, чтобы в следующий раз на эти цели сотрудникам не пришлось брать микрокредиты.

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15 ноября в арбитражном суде Рязанской области состоится судебное заседание по делу о банкротстве «Автоколонны № 1310», обслуживающей муниципальные маршруты Рязани. Поводом для признания финансовой несостоятельности предприятия послужил огромный долг. В октябре он превысил 77 миллионов рублей.

Всего же автоколонна задолжала поставщикам и кредиторам более 200 миллионов. Большую часть этих денег предприятие должно за топливо для автобусов. Еще есть долги за запчасти (порядка 10 миллионов рублей), свет, газ и налоги. Счета организации арестованы, поэтому зарплату сотрудникам выплачивают наличными, а не переводят на карту, как это было еще совсем недавно.

ПРОБЛЕМЫ КОПИЛИСЬ ГОДАМИ

Проблемы у автоколонны копились давно. Год назад мы уже публиковали материал «Почему рязанская «Автоколонна № 1310» обросла долгами?», подробно рассказывающий о ситуации, сложившейся у перевозчика, и даже предсказывали подобный исход. А минувшим летом «Автоколонна № 1310» уже чуть было не стала банкротом, задолжав налоговикам свыше 44 миллионов рублей. Тогда дело о признании несостоятельным перевозчика прекратили лишь в последний момент, когда долги заплатили, а налоговики отозвали свой иск.

В своих нынешних бедах сотрудники предприятия винят в первую очередь городские власти, с легкой руки которых перевозчик лишился последнего конкурентного преимущества – эксклюзивного права перевозки льготной категории пассажиров.

Любопытно, что и руководство города, говоря о проблемах муниципального перевозчика, придерживается схожей позиции. По крайней мере, такое заявление сделал и.о. главы администрации областного центра Сергей Карабасов, отчитываясь о работе за минувший год.

– В 2012 году самые прибыльные маршруты отдали коммерческим перевозчикам, и в большинстве случаев их маршруты дублировали муниципальные, – сказал Карабасов. – А с организацией автоматизированной оплаты проезда на коммерческом транспорте пассажиропоток еще больше сдвинулся в его пользу.

Получается, что сами представители муниципалитета, создав такие условия, подписали перевозчику смертный приговор, отправив его в заведомо проигранный конкурентный бой.

ДЕНЕГ НЕТ ДАЖЕ НА ГСМ

Сегодня ежедневная выручка муниципального перевозчика составляет примерно 400 тысяч рублей. Этих денег едва хватает на зарплаты сотрудникам, обслуживание договоров лизинга и на горюче–смазочные материалы. О покупке новой техники с такими оборотами пока говорить не приходится.

А 24 октября возникла ситуация, когда автобусы вообще нечем было заправлять и был реальный риск невыхода парка на линию. Осведомленный источник сообщил нам, что причина возможной остановки муниципального общественного транспорта – отсутствие у предприятия заключенного договора о поставке топлива.

– Торги о поставке горючего проводились уже несколько раз, но на них, к сожалению, никто не явился, – сообщил «Комсомолке» собеседник, предпочитающий сохранить анонимность. – Ситуацию может исправить заключение нового договора о поставках, но перспективы очень туманны. Пока же того топлива, что у нас есть, хватит, чтобы доработать сегодняшний день.

Хотя в пресс–службе администрации эту информацию сразу же опровергли, заявив «Комсомолке»: «Информация недостоверная. Предприятие работает в штатном режиме».

На следующий день прогнозируемого коллапса не произошло. По нашей информации, проблему решили за счет… задержки зарплаты сотрудникам. Люди согласились немного подождать, лишь бы предприятие продолжило работу, а пассажиры не остались без городского автобуса. Только вот надолго ли хватит добровольного героизма простых работников?

АКЦЕНТ НА ЧАСТНИКОВ?

Но, похоже, что городские власти делают ставку на коммерческих перевозчиков. По крайней мере, такое впечатление складывается из ответа главы Рязани Юлии Рокотянской во время первой пресс–конференции на новой должности. Юлия Владимировна сделала акцент именно на развитии коммерческого транспорта, не сказав ни слова о муниципальных перевозчиках:

– Вы, наверное, уже заметили, что на улицах появились современные и более вместительные автобусы, которые, что немаловажно, оборудованы для перевозки маломобильных граждан. Да, проблема транспортной доступности, безусловно, есть, и ее необходимо решать. В ближайшее время будет представлена схема развития транспортной сети Рязани.

Пока же в самой «Автоколонне № 1310» процедуру банкротства и последующий приход временного управляющего ждут как манны небесной в надежде на то, что эта про–цедура поможет не только спасти предприятие, но и сделать его прибыльным, а значит, успешным.

А КАК У НИХ?

На протяжении долгих лет во Владимире перевозкой пассажиров занималась частная компания «БигАвтоТранс». Все у компании было хорошо: и развитая маршрутная сеть, и нормальные (а не рязанские «допиленные» для перевозки людей грузовые микроавтобусы) автобусы, и даже цена на билеты, до конца мая составлявшая 20, а после 22 рубля. Но в дело вмешались городские власти, и на рынке перевозок случился передел. Начиная с 1 ноября «БигАвтоТранс» прекращает свою деятельность, а его место займет муниципальный перевозчик «АДМ». Этой фирме город через конкурсы отдал 15 маршрутов, ранее обслуживавшихся «БигАвтоТрансом».