25 октября автобусы рязанской «Автоколоны 1310» могут не выйти на маршруты

СЕГОДНЯ 13:23 2018-10-24T13:31:02+03:00

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Уже с 25 октября автобусы «Автоколоны 1310» могут не выйти на маршруты, об этом «Комсомолке» стало известно из достоверного источника в администрации города.

Причина возможной остановки муниципального общественного транспорта - отсутствие у предприятия заключенного договора о поставке топлива.

- Торги о поставке горючего проводились уже несколько раз, но на них, к сожалению, никто не явился, - сообщил «Комсомолке» собеседник, предпочитающий сохранить анонимность. - Ситуацию может исправить заключение нового договора о поставках, но перспективы очень туманны. Пока же того топлива, что у нас есть в запасе, хватит, чтобы доработать сегодняшний день.

Напомним, ранее, отвечая на вопрос журналистов о ситуации с общественным транспортом, глава Рязани Юлия Рокотянская сделала акцент на развитии коммерческого транспорта, не сказав ни слова о муниципальных перевозчиках:

- Вы, наверное, уже заметили, что на улицах появились современные и более вместительные автобусы, которые, что немаловажно, оборудованы для перевозки маломобильных граждан. Да, проблема транспортной доступности, безусловно, есть, и ее необходимо решать. В ближайшее время будет представлена схема развития транспортной сети Рязани.