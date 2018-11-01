Банк Авангард перешел на круглосуточный режим обработки платежей во всех регионах России

СЕГОДНЯ 14:25 2018-11-01T14:25:53+03:00

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С октября 2018 года банк Авангард расширил период обработки клиентских платежей. Теперь Расчетный центр банка производит отправку платежей клиентов офисов банка Авангард через платежную систему Банка России, а также зачисление платежей в пользу клиентов Авангарда, начиная с 01:00 по московскому времени.

Это значительно ускорило обработку платежей региональных офисов Дальнего Востока и Восточной Сибири, что очень удобно для клиентов банка.

Для ранней обработки платежей банк Авангард максимально использует возможности Перспективной платежной системы (ППС) Банка России, в которой с этого года проводятся срочные и несрочные платежи в рублях РФ в едином расширенном регламенте во всех регионах Российской Федерации.

На данный момент самое раннее время начала обработки платежей через ППС – 01:00. Банк Авангард перешел на такой график, чтобы обрабатывать платежи своих клиентов фактически в круглосуточном режиме.

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