За загрязнение рек рязанский завод должен заплатить почти 4 миллиарда

СЕГОДНЯ 16:41 2018-10-31T18:05:55+03:00

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Днем в среду, 31 октября, в группе Новости Рязани ВКонтакте опубликован ответ областного министерства природопользования на запрос о расследовании по ООО «Биофармкомбинат». Этот михайловский спиртзавод, напоминают организаторы группы в соцсети, подозревают в загрязнении двух рек.

Напомним, в сентябре активисты рязанского ОНФ побывали в Михайловском районе – река Кердь из-за химикатов стала уже мутно-белого цвета. Активисты в итоге призвали власти создать межведомственную комиссию.

В ответе министерства указано, что предприятие проверили – и уже повторно. В итоге составлен протокол о нарушении административного кодекса по статье «Нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты». Документы направлены в суд, который теперь будет решать вопрос об остановке работы завода на 90 суток.

За вред, нанесенный рекам Амшанка и Кердь, предприятие должно оплатить ущерб – порядка 3,8 млрд. рублей. Если за два месяца это не сделают добровольно, ущерб будут взыскивать через суд.

Напомним, бюджет всего региона – порядка 40 миллиардов.