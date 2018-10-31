2018-10-31T13:47:04+03:00
Спорт

Власти Рязани и ДОСААФ планируют провести соревнования по автокроссу

Последние две попытки организовать «Новогодний Кубок» оканчивались неудачей
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Стало известно, что администрация Рязани совместно с региональным отделением ДОСААФ и региональным отделением федерации автомотоспорта России собираются 15-16 декабря 2018 года провести на трассе Семеновская (Рязанский район) соревнования по автомобильному кроссу.

Автокросс, посвященный 92-й годовщине со дня создания ДОСААФ (Осоавиахим), пройдет под традиционным названием «Новогодний Кубок Рязани». Состязания соберут спортсменов шести зачетных классов: заднеприводные и переднеприводные легковые автомобили, автомобили УАЗ, грузовики «Газель», ГАЗ-53, ЗИЛ-130.

В прежние годы эти соревнования завершали официальный российский сезон в автоспорте. Однако в последнее время «Новогодний кубок» преследовали неудачи. В декабре 2015 года из-за дождей соревнования перенесли на январь 2016 года. В декабре 2016 года и декабре 2017 года соревнования дважды вовсе отменялись.

Получится ли провести «Новогодний Кубок» в этом году, узнаем через полтора месяца.

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