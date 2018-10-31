В ночном пожаре на улице Новаторов в Рязани серьезно пострадал хозяин квартиры
Загорелась постель в однокомнатной квартире
Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:
В ночь на 31 октября на улице Новаторов в Рязани произошел пожар в двенадцатиэтаэтажном доме. В однокомнатной квартире загорелись постельные принадлежности.
- Хозяин квартиры 1973 года рождения доставлен в больницу с признаками отравления угарным газом, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.
На вызов, поступивший в 02.10, выезжали 9 человек личного состава противопожарной службы на 3 пожарных автомобилях.