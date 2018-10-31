2018-10-31T10:05:23+03:00
Происшествия

В ночном пожаре на улице Новаторов в Рязани серьезно пострадал хозяин квартиры

Загорелась постель в однокомнатной квартире
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: Артем КИЛЬКИНФото: Артем КИЛЬКИН
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В ночь на 31 октября на улице Новаторов в Рязани произошел пожар в двенадцатиэтаэтажном доме. В однокомнатной квартире загорелись постельные принадлежности.

- Хозяин квартиры 1973 года рождения доставлен в больницу с признаками отравления угарным газом, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

На вызов, поступивший в 02.10, выезжали 9 человек личного состава противопожарной службы на 3 пожарных автомобилях.

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