В Московском районе Рязани – ночной пожар, есть пострадавший
Возгорание в двенадцатиэтажном доме тушили три пожарных расчета
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Сообщение о пожаре на улице Новаторов в городе Рязани поступило 31 октября в 02 часа 10 минут. Жилой дом кирпичный, двенадцатиэтажный, кровля мягкая. Квартира однокомнатная. Огнем повреждены постельные принадлежности. Есть пострадавший. Об этом сообщает официальный сайт ГУ МЧС по Рязанской области.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 9 человек личного состава Государственной противопожарной службы.