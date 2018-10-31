2018-10-31T09:09:06+03:00
Происшествия

В Московском районе Рязани – ночной пожар, есть пострадавший

Возгорание в двенадцатиэтажном доме тушили три пожарных расчета
Антон НИКИФОРОВ
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Сообщение о пожаре на улице Новаторов в городе Рязани поступило 31 октября в 02 часа 10 минут. Жилой дом кирпичный, двенадцатиэтажный, кровля мягкая. Квартира однокомнатная. Огнем повреждены постельные принадлежности. Есть пострадавший. Об этом сообщает официальный сайт ГУ МЧС по Рязанской области.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 9 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

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