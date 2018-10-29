В Рязани продлили разрешения двум рынкам

СЕГОДНЯ 15:49 2018-10-29T15:50:47+03:00

Торговлю на Московском шоссе и в центре города позволили продолжить до конца 2020

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Администрация Рязани продлила разрешения на организацию сельскохозяйственных рынков для ООО «Ореол» и ООО «Сфера». Теперь они действуют до 1 января 2021 года.

Указанные учреждения работают соответственно на Московском шоссе (дом 49, строения 1 и 2), и в центре города – на улице Спартаковской (дом 30, «Центральный рынок»).

Напомним, ранее власти областного центра отказали в продлении разрешения ООО «Агро-Рязань». Взамен в Торговом городке стала работать постоянная ярмарка.