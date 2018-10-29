Советника главы администрации Рязани отправили в СИЗО

СЕГОДНЯ 16:02 2018-10-29T16:26:28+03:00

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В понедельник, 29 октября, в Советском районном суде Рязани состоялось второе заседание по выбору меры пресечения для Александра Зайкина – советника на общественных началах и.о. главы администрации Рязани. Следователи и прокуратура настаивают на том, чтобы оставить его под стражей.

Напомним, Зайкина задержали 25 числа, и с тех пор он под стражей. Имя советника главы горадминистрации стало известно широкой публики в ходе судебных заседаний по делу о крупной взятке в МП «Детское питание».

Директор муниципального предприятия Александр Дворецкий, уже заключенный под стражу, обвиняется в получении 1,1 млн. рублей от одного из поставщиков. По словам Дворецкого, деньги он должен был отдать Зайкину.

Позже всплыла информация еще об одной взятке – в том же МП, но уже в 420 тысяч рублей. 350 из них, по словам Дворецкого, он передал Зайкину. Последний своей вины не признает.

К слову, купюры из пачки в 350 тысяч рублей, якобы переданных Зайкину, были помечены. А затем краску нашли в двух машинах Зайкина и в квартире, которую он снимает. В отношении советника главы горадминистрации возбуждено уголовное дело по статье «Организация получения взятки в особо крупном размере».

Как передает из зала суда корреспондент «Комсомолки», суд принял решение оставить Александра Зайкина под стражей – до 18 декабря.

– В процессе сменился судья. Вместо Сергея Занина, ушедшего в отпуск, дело теперь рассматривает Татьяна Чебакова, – сообщает наш репортер Анастасия Кудряшова.