2018-10-12T13:28:28+03:00
Спорт

Рязанская фигуристка Александра Трусова снова разгромила соперниц

Чемпионка мира среди юниоров опережает ближайшую конкурентку на 6,44 балла
Ольга ПОШЕВЕЛЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В эти дни в Ереване проходит заключительный 7-й этап юниорской серии по фигурному катанию. Главная фаворитка соревнований Александра Трусова лидирует после короткой программы с результатом 74,19 балла, сообщает gazeta.ru.

Свою ближайшую соперницу, москвичку Алену Канышеву, она опередила на 6,44 балла. На третьем месте расположилась японка Нана Араки с результатом 63,06.

Рязанская спортсменка держалась на льду очень уверенно, чисто откатав свою программу. Ученица Этери Тутберидзе открыла свое выступление акселем в 2,5 оборота, затем последовал тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного ритбергера. Прыжки она делала с поднятыми вверх руками, что усложняет их исполнение. Свои знаменитые четверные прыжки Александра не исполняла – в короткой программе они запрещены.

Соревнования продолжатся в пятницу, 12 октября, где девушки-одиночницы откатают произвольную программу.

Видео выступления здесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанский воздухоплаватель Александр Маврин стал обладателем нового рекорда России
Обидевшись на девушку, рязанец отправил «обнаженные» видео ее коллеге
В Рязани автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину с коляской
Рязанский велосипедист «лоб в лоб» столкнулся с Audi
Суд взыскал с рязанской УК немалую компенсацию за потоп в квартире
На улице Новаторов в Рязани открыли многофункциональный хоккейный корт
Пропавшего 4 октября рязанского пенсионера нашли мертвым
В Рязанской области пропала 83-летняя не ориентирующаяся в пространстве женщина
Рязанская область завоевала награды на выставке «Золотая осень»
По дорогам Рязани ездят водители-наркоманы
Среди победителей всероссийского конкурса «Лучший урок письма» лидируют юные рязанцы
Виновник ДТП отказывался платить покалеченному им рязанцу
Новую рязанскую эстакаду полностью открыли для движения транспорта
Рязанский дольщик отсудил у застройщика 200 тысяч рублей
У рязанской кошки обнаружили вирус – аналог ВИЧ человека
Пострадавшая во время стрельбы в рязанском кафе официантка прооперирована
Дело о взятках в рязанском минтрансе поступило в суд
Рязанец убил женщину железным прутом за то, что она слишком часто выпивала
Банк УРАЛСИБ автоматизировал ряд валютных операций для корпоративных клиентов
В Рязани с ноября начнется реставрация Торговых рядов
С конца октября рязанские электрички переходят на зимнее расписание (график)
В Рязанской области создано новое госучреждение