Рязанская фигуристка Александра Трусова снова разгромила соперниц

СЕГОДНЯ 13:28 2018-10-12T13:28:28+03:00

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В эти дни в Ереване проходит заключительный 7-й этап юниорской серии по фигурному катанию. Главная фаворитка соревнований Александра Трусова лидирует после короткой программы с результатом 74,19 балла, сообщает gazeta.ru.

Свою ближайшую соперницу, москвичку Алену Канышеву, она опередила на 6,44 балла. На третьем месте расположилась японка Нана Араки с результатом 63,06.

Рязанская спортсменка держалась на льду очень уверенно, чисто откатав свою программу. Ученица Этери Тутберидзе открыла свое выступление акселем в 2,5 оборота, затем последовал тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного ритбергера. Прыжки она делала с поднятыми вверх руками, что усложняет их исполнение. Свои знаменитые четверные прыжки Александра не исполняла – в короткой программе они запрещены.

Соревнования продолжатся в пятницу, 12 октября, где девушки-одиночницы откатают произвольную программу.

Видео выступления здесь.