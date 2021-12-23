Плата жителей Рязани за отопление исчезает в «бермудском треугольнике»

Прорывы теплосетей в Рязани - не редкость, но гораздо чаще люди сталкиваются с последствиями недогревов и некачественного содержания домов.

Начало отопительного сезона 2020-2021 в Рязани выдалось, пожалуй, самым сложным для горожан за последние годы. Сравнительно ранние холода обнажили ворох проблем как на этапе передачи тепла от источников, так и в последнем звене этой цепочки – в обслуживании домов.

ИЗ-ЗА ХОЛОДА В КВАРТИРАХ РЯЗАНЦЫ БОЛЕЮТ СЕМЬЯМИ

Во время пуска отопления и сразу после его формального завершения в нашу редакцию поступило несколько десятков обращений о холоде в квартирах, а число жалоб в социальных сетях, очевидно, шло на сотни. Нередко возникала ситуация, когда обозначенный в графике МУП «РМПТС» срок миновал, начало подачи тепла было заактировано коммунальщиками, но на деле людям приходилось (а многим и до сих пор приходится) платить за холодные батареи, да еще и жечь электричество обогревателями.

Например, жительница дома №24 по улице Ленинского Комсомола Наталья Антипкина рассказала, что обогреватель в ее квартире не выключается с 28 сентября. Отопления долгое время не было совсем, с первой волной крепких морозов нагрелась батарея только в одной из комнат, а 15 декабря все вновь стало ледяным.

- В конце ноября мы с дочкой выписались из больницы, а дома по-прежнему не было отопления. Из-за ужасного холода в квартире мы простыли, и в итоге обе лежим с бронхитом. В УК «Зеленая роща» мне сказали, что это не их вина, а теплосетей. В теплосетях утверждают обратное. Комиссия для замера температуры ни разу не приходила, ведь сейчас все можно списать на пандемию. Мастер УК так и сказал: «Мы не будем ходить по квартирам!». Единственный человек, который был, - это слесарь: пришел, пощупал батареи, сказал «У вас тут все холодное», но ничего не изменилось, - поведала Наталья.

Кстати, семья Натальи въехала в квартиру прошлой зимой, но тогда проблем с отоплением в доме не наблюдалось. Соседи-старожилы и вовсе говорят, что таких недогревов не было никогда. Это ли не пример деградации в системе теплоснабжения города?

НЕДОГРЕВ КРУПНЫХ МИКРОРАЙОНОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Стоило нашей редакции в начале декабря кинуть клич в социальных сетях, как нашу почту буквально засыпали обращениями по поводу некачественнго отопления. Не менее активно рязанцы оставляли адреса прямо в комментариях. В общей сложности за каких-то пару дней жалоб набралось около 70 (см. «Конкретно»).

- Именно в этом сезоне в квартире ощутимо недотпливают. В прошлом температура в квартире была стабильно выше на пять градусов, а в угловых на первом этаже - просто катастрофа, - 16-18 градусов. В такой квартире живет одна бабушка, многократно обращалась в надзорные органы без видимого эффекта. Одиноко проживающий пожилой человек в ледяной квартире. Просто возмутительно! – рассказывает Александра Тимофеева с Чкалова, 9.

Также с улицы Чкалова сигналы поступали из домов 1 и 30/6. Сразу по трое мерзнущих указали адреса Березовая, 1л, Мусоргского, 66, 3-и Бутырки, 1. Пожалуй, больше всего обращений из Горрощи (Гагарина, Полетаева, Стройкова, Ленинского Комсомола и других улиц) и Дашково-Песочни (в частности, с Новоселов и Зубковой).

- Живу на Новоселов, 35/1. Каждую зиму холод, температура в квартире 15-16 градусов! Спасает только обогреватель, - поделилась проблемой Анастасия Иванова.

Незадолго до этого стало известно о серьезных проблемах в доме 27 к.1 на той же улице:

- У двоих 80-летних инвалидов I группы в квартире 18 градусов - мужчина даже шапку надевает. Ну, нельзя же так с такими людьми поступать, - писала рязанка Вера Казакова.

Что интересно, обслуживает оба дома скандально известное ООО «Рязанская МПМК № 3» депутата Рязгордумы Виталия Трубицына. В период пуска тепла на бездействие именно этой УК и другого трубицынского детища ООО «РЭКС» массово жаловались жители Дашково-Песочни.

«СЛЕПОЙ» КОНТРОЛЕР

На таком фоне подозрительно «скромно» выглядит статистика госжилинспекции, которая за месяц после начала отопительного сезона насчитала 127 обращений по поводу плохого теплоснабжения. И даже это число оказалось на треть больше, чем в 2020 году.

- В целях нормализации теплоснабжения жилых домов и жилых помещений инспекцией выдано девять предписаний управляющим домами организациям и одно ресурсоснабжающей организации, - говорится в ответе за подписью начальника ГЖИ Геннадия Шмидта.

Названия контор-нарушителей среди УК Шмидт тщательно скрывает от общественности и СМИ, давая понять, на чьей он стороне. В ответ рязанцы называют ГЖИ лодырями за отписки о «санитарной норме 18 градусов в жилых помещениях», когда вопрос на самом деле касается запущенности внутридомовых коммуникаций. Стояки и батареи по вине коммунальщиков часто завоздушены, не промыты должным образом и как следствие забиты, системы отопления разрегулированы… Николай Любимов из-за огромного количества обращений еще в конце октября лично поручал Шмидту «отработать все случаи с жалобами на нехватку тепла в домах людей».

- Качество отопления в домах и жилых помещениях удовлетворительное, температура воздуха в квартирах соответствует санитарным нормам, - последовала реакция ГЖИ, которую жители Рязани и сам губернатор вполне могли бы расценить как плевок в лицо.

ЭФФЕКТ ПОЗДНЕЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

К слову, в начале отопительного сезона к части домов действительно поступало меньше тепловой энергии. Это связано с работами на одном из магистральных трубопроводов на окраине города.

- На начало отопсезона повлияла замена труб на переходе над железной дорогой в районе асфальтобетонного завода на Ряжском шоссе. Это выход четвертой магистрали от ТЭЦ с диаметром 1000 мм, поэтому примерно четверть тепла городу и не могла поступить, - пояснили в МУП «РМПТС».

Необходимость реконструкции участка специалисты называют безусловной из-за ветхого (вплоть до угрозы аварии) состояния самих труб и конструкций, на которые они уложены. Другое дело, что сетевики почему-то не предусмотрели вероятность раннего наступления холодов и запроектировали работы со сроком завершения до 30 сентября.

Как раз в этот день не соответствовал установленным требованиям по своим параметрам теплоноситель, подаваемый в дома №30, 50, 54 и 54 к.2 на улице Новоселов. А на следующий день – уже соответствовал. Об этом нам сообщили в пресс-службе прокуратуры, которая выносила представление.

Другие случаи, когда за перебои с отоплением отвечало именно РМПТС, были связаны с локальными повреждениями на тепловых сетях. Оно и неудивительно, когда трубопроводы на две трети изношены. Самые свежие иллюстрации – коммунальные аварии на улицах Разина и Урицкого.

Картина после прорыва магистрального трубопровода на улице Урицкого.

ЕСТЬ НАДЕЖДА НА ИЗМЕНЕНИЯ?

Возмущает не только качество отопления (оно исправимо за счет технических мероприятий), но и обязанность из месяца в месяц переплачивать за некачественную услугу.

- За что мы платим такие деньги?! - часто в той или иной форме слышим мы от читателей.

Действующий тариф РМПТС для населения не без причин называют грабительским. Он выше, чем в Москве и вообще где-либо в ЦФО для централизованной системы отопления. Даже во многих сибирских городах - Красноярске, Новосибирске, Томске и других, - расценки демократичнее. Но и таких вольготных условий рязанским теплосетям оказывается мало.

Во-первых, уже подписано постановление, разрешающее резкий рост платы за отопление с 1 июля 2022 года - на 9,2%! Во-вторых, в последние годы у РМПТС сложилась «традиция» недопоставлять тепло в и без того мерзнущий город – температуру теплоносителя муниципальное предприятие часто заказывало значительно ниже нормативных значений. А эти значения в виде температурного графика заложены в тариф для населения и закупочные тарифы.

В итоге, несмотря на такую экономию, тарифы постоянно растут, деньги на замену трубопроводов из бюджетов разных уровней вливаются, а ситуация остается прежней.

Сейчас надежды на положительные изменения связаны со сменой руководства в МУП «РМПТС». Ставший директором в сентябре опытный инженер Алексей Олейник пока физически не имел возможности круто изменить положение дел, но, по нашей информации, намерен активно работать над решением застаревших проблем. Искренне желаем ему успехов и надеемся, что проблемы потребителей не останутся без внимания!

КОНКРЕТНО

В период с 9 по 13 декабря обращения о проблемах с отоплением поступили редакции со следующих адресов:

ул. 3-е Бутырки, 1, 2, 3;

ул. 4-я Линия, 65;

ул. Березовая, 1л;

ул. Бирюзова, 1;

ул. Высоковольтная, 49;

ул. Гагарина, 74, 140-142;

ул. Гоголя, 37;

ул. Зубковой, 4, 6, 6 к.1, 22;

ул. Интернациональная, 11а;

ул. Кальная, 24;

Касимовское ш., 29/1, 48, 48 к.4, 56 к.1;

ул. Качевская, 32, 34 к.1;

ул. Корнилова, 2;

ул. Крупской, 5 к.1, 9, 10 к.1, 28 к.1;

ул. Ленинского Комсомола, 24, 30, 67;

ул. Машиностроителей, 4;

пос. Мехзавода, 36;

ул. Молодцова, 12;

ул. Мусоргского, 66;

ул. Новоселов, 33 к.6, 35а, 35/1;

ул. Островского, 40;

Первомайский пр, 74 к.1;

ул. Подгорная, 17;

ул. Полетаева, 15 к.1, 31 к.2;

пр. Речников, 1а;

ул. Скоморошинская, 19;

ул. Советской Армии, 28/7;

ул. Соколовская, 1;

ул. Станкозаводская, 32 к.2;

ул. Стройкова, 1/64, 63/73, 84 к.1;

ул. Тимакова, 6, 8;

ул. Трудовая, 18;

ул. Фрунзе, 2;

ул. Черновицкая, 28;

ул. Чкалова, 1, 9, 30/6 ;

пос. Элеватор, 2;

ул. Электрозаводская, 54а;

ул. Юбилейная, 12.