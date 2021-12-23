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Общество23 декабря 2021 7:08

Плата жителей Рязани за отопление исчезает в «бермудском треугольнике»

Формируют его коммунальщики, чиновники и тепловые сети. Пока тенденция такова: платим больше – получаем меньше
Источник:kp.ru
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Прорывы теплосетей в Рязани - не редкость, но гораздо чаще люди сталкиваются с последствиями недогревов и некачественного содержания домов.

Прорывы теплосетей в Рязани - не редкость, но гораздо чаще люди сталкиваются с последствиями недогревов и некачественного содержания домов.

Начало отопительного сезона 2020-2021 в Рязани выдалось, пожалуй, самым сложным для горожан за последние годы. Сравнительно ранние холода обнажили ворох проблем как на этапе передачи тепла от источников, так и в последнем звене этой цепочки – в обслуживании домов.

ИЗ-ЗА ХОЛОДА В КВАРТИРАХ РЯЗАНЦЫ БОЛЕЮТ СЕМЬЯМИ

Во время пуска отопления и сразу после его формального завершения в нашу редакцию поступило несколько десятков обращений о холоде в квартирах, а число жалоб в социальных сетях, очевидно, шло на сотни. Нередко возникала ситуация, когда обозначенный в графике МУП «РМПТС» срок миновал, начало подачи тепла было заактировано коммунальщиками, но на деле людям приходилось (а многим и до сих пор приходится) платить за холодные батареи, да еще и жечь электричество обогревателями.

Например, жительница дома №24 по улице Ленинского Комсомола Наталья Антипкина рассказала, что обогреватель в ее квартире не выключается с 28 сентября. Отопления долгое время не было совсем, с первой волной крепких морозов нагрелась батарея только в одной из комнат, а 15 декабря все вновь стало ледяным.

- В конце ноября мы с дочкой выписались из больницы, а дома по-прежнему не было отопления. Из-за ужасного холода в квартире мы простыли, и в итоге обе лежим с бронхитом. В УК «Зеленая роща» мне сказали, что это не их вина, а теплосетей. В теплосетях утверждают обратное. Комиссия для замера температуры ни разу не приходила, ведь сейчас все можно списать на пандемию. Мастер УК так и сказал: «Мы не будем ходить по квартирам!». Единственный человек, который был, - это слесарь: пришел, пощупал батареи, сказал «У вас тут все холодное», но ничего не изменилось, - поведала Наталья.

Кстати, семья Натальи въехала в квартиру прошлой зимой, но тогда проблем с отоплением в доме не наблюдалось. Соседи-старожилы и вовсе говорят, что таких недогревов не было никогда. Это ли не пример деградации в системе теплоснабжения города?

НЕДОГРЕВ КРУПНЫХ МИКРОРАЙОНОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Стоило нашей редакции в начале декабря кинуть клич в социальных сетях, как нашу почту буквально засыпали обращениями по поводу некачественнго отопления. Не менее активно рязанцы оставляли адреса прямо в комментариях. В общей сложности за каких-то пару дней жалоб набралось около 70 (см. «Конкретно»).

- Именно в этом сезоне в квартире ощутимо недотпливают. В прошлом температура в квартире была стабильно выше на пять градусов, а в угловых на первом этаже - просто катастрофа, - 16-18 градусов. В такой квартире живет одна бабушка, многократно обращалась в надзорные органы без видимого эффекта. Одиноко проживающий пожилой человек в ледяной квартире. Просто возмутительно! – рассказывает Александра Тимофеева с Чкалова, 9.

Также с улицы Чкалова сигналы поступали из домов 1 и 30/6. Сразу по трое мерзнущих указали адреса Березовая, 1л, Мусоргского, 66, 3-и Бутырки, 1. Пожалуй, больше всего обращений из Горрощи (Гагарина, Полетаева, Стройкова, Ленинского Комсомола и других улиц) и Дашково-Песочни (в частности, с Новоселов и Зубковой).

- Живу на Новоселов, 35/1. Каждую зиму холод, температура в квартире 15-16 градусов! Спасает только обогреватель, - поделилась проблемой Анастасия Иванова.

Незадолго до этого стало известно о серьезных проблемах в доме 27 к.1 на той же улице:

- У двоих 80-летних инвалидов I группы в квартире 18 градусов - мужчина даже шапку надевает. Ну, нельзя же так с такими людьми поступать, - писала рязанка Вера Казакова.

Что интересно, обслуживает оба дома скандально известное ООО «Рязанская МПМК № 3» депутата Рязгордумы Виталия Трубицына. В период пуска тепла на бездействие именно этой УК и другого трубицынского детища ООО «РЭКС» массово жаловались жители Дашково-Песочни.

«СЛЕПОЙ» КОНТРОЛЕР

На таком фоне подозрительно «скромно» выглядит статистика госжилинспекции, которая за месяц после начала отопительного сезона насчитала 127 обращений по поводу плохого теплоснабжения. И даже это число оказалось на треть больше, чем в 2020 году.

- В целях нормализации теплоснабжения жилых домов и жилых помещений инспекцией выдано девять предписаний управляющим домами организациям и одно ресурсоснабжающей организации, - говорится в ответе за подписью начальника ГЖИ Геннадия Шмидта.

Названия контор-нарушителей среди УК Шмидт тщательно скрывает от общественности и СМИ, давая понять, на чьей он стороне. В ответ рязанцы называют ГЖИ лодырями за отписки о «санитарной норме 18 градусов в жилых помещениях», когда вопрос на самом деле касается запущенности внутридомовых коммуникаций. Стояки и батареи по вине коммунальщиков часто завоздушены, не промыты должным образом и как следствие забиты, системы отопления разрегулированы… Николай Любимов из-за огромного количества обращений еще в конце октября лично поручал Шмидту «отработать все случаи с жалобами на нехватку тепла в домах людей».

- Качество отопления в домах и жилых помещениях удовлетворительное, температура воздуха в квартирах соответствует санитарным нормам, - последовала реакция ГЖИ, которую жители Рязани и сам губернатор вполне могли бы расценить как плевок в лицо.

ЭФФЕКТ ПОЗДНЕЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

К слову, в начале отопительного сезона к части домов действительно поступало меньше тепловой энергии. Это связано с работами на одном из магистральных трубопроводов на окраине города.

- На начало отопсезона повлияла замена труб на переходе над железной дорогой в районе асфальтобетонного завода на Ряжском шоссе. Это выход четвертой магистрали от ТЭЦ с диаметром 1000 мм, поэтому примерно четверть тепла городу и не могла поступить, - пояснили в МУП «РМПТС».

Необходимость реконструкции участка специалисты называют безусловной из-за ветхого (вплоть до угрозы аварии) состояния самих труб и конструкций, на которые они уложены. Другое дело, что сетевики почему-то не предусмотрели вероятность раннего наступления холодов и запроектировали работы со сроком завершения до 30 сентября.

Как раз в этот день не соответствовал установленным требованиям по своим параметрам теплоноситель, подаваемый в дома №30, 50, 54 и 54 к.2 на улице Новоселов. А на следующий день – уже соответствовал. Об этом нам сообщили в пресс-службе прокуратуры, которая выносила представление.

Другие случаи, когда за перебои с отоплением отвечало именно РМПТС, были связаны с локальными повреждениями на тепловых сетях. Оно и неудивительно, когда трубопроводы на две трети изношены. Самые свежие иллюстрации – коммунальные аварии на улицах Разина и Урицкого.

Картина после прорыва магистрального трубопровода на улице Урицкого.

Картина после прорыва магистрального трубопровода на улице Урицкого.

ЕСТЬ НАДЕЖДА НА ИЗМЕНЕНИЯ?

Возмущает не только качество отопления (оно исправимо за счет технических мероприятий), но и обязанность из месяца в месяц переплачивать за некачественную услугу.

- За что мы платим такие деньги?! - часто в той или иной форме слышим мы от читателей.

Действующий тариф РМПТС для населения не без причин называют грабительским. Он выше, чем в Москве и вообще где-либо в ЦФО для централизованной системы отопления. Даже во многих сибирских городах - Красноярске, Новосибирске, Томске и других, - расценки демократичнее. Но и таких вольготных условий рязанским теплосетям оказывается мало.

Во-первых, уже подписано постановление, разрешающее резкий рост платы за отопление с 1 июля 2022 года - на 9,2%! Во-вторых, в последние годы у РМПТС сложилась «традиция» недопоставлять тепло в и без того мерзнущий город – температуру теплоносителя муниципальное предприятие часто заказывало значительно ниже нормативных значений. А эти значения в виде температурного графика заложены в тариф для населения и закупочные тарифы.

В итоге, несмотря на такую экономию, тарифы постоянно растут, деньги на замену трубопроводов из бюджетов разных уровней вливаются, а ситуация остается прежней.

Сейчас надежды на положительные изменения связаны со сменой руководства в МУП «РМПТС». Ставший директором в сентябре опытный инженер Алексей Олейник пока физически не имел возможности круто изменить положение дел, но, по нашей информации, намерен активно работать над решением застаревших проблем. Искренне желаем ему успехов и надеемся, что проблемы потребителей не останутся без внимания!

КОНКРЕТНО

В период с 9 по 13 декабря обращения о проблемах с отоплением поступили редакции со следующих адресов:

ул. 3-е Бутырки, 1, 2, 3;

ул. 4-я Линия, 65;

ул. Березовая, 1л;

ул. Бирюзова, 1;

ул. Высоковольтная, 49;

ул. Гагарина, 74, 140-142;

ул. Гоголя, 37;

ул. Зубковой, 4, 6, 6 к.1, 22;

ул. Интернациональная, 11а;

ул. Кальная, 24;

Касимовское ш., 29/1, 48, 48 к.4, 56 к.1;

ул. Качевская, 32, 34 к.1;

ул. Корнилова, 2;

ул. Крупской, 5 к.1, 9, 10 к.1, 28 к.1;

ул. Ленинского Комсомола, 24, 30, 67;

ул. Машиностроителей, 4;

пос. Мехзавода, 36;

ул. Молодцова, 12;

ул. Мусоргского, 66;

ул. Новоселов, 33 к.6, 35а, 35/1;

ул. Островского, 40;

Первомайский пр, 74 к.1;

ул. Подгорная, 17;

ул. Полетаева, 15 к.1, 31 к.2;

пр. Речников, 1а;

ул. Скоморошинская, 19;

ул. Советской Армии, 28/7;

ул. Соколовская, 1;

ул. Станкозаводская, 32 к.2;

ул. Стройкова, 1/64, 63/73, 84 к.1;

ул. Тимакова, 6, 8;

ул. Трудовая, 18;

ул. Фрунзе, 2;

ул. Черновицкая, 28;

ул. Чкалова, 1, 9, 30/6 ;

пос. Элеватор, 2;

ул. Электрозаводская, 54а;

ул. Юбилейная, 12.

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