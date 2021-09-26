Пуск отопления в Рязани: хамство коммунальщиков, колотун в квартирах и бездействие чиновников

На то, чтобы исполнить поручение губернатора и включить отопление, администрация Рязани взяла аж две недели! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще 15 сентября губернатор Николай Любимов перед резким похолоданием на заседании правительства поручил включить отопление в Рязани.

- Необходимо начать подачу тепла на социальные объекты и в жилые дома, как только станет холодно, и люди действительно будут в этом нуждаться. Мы и так живем в условиях пандемии, не нужно усугублять ситуацию сезонным повышением ОРВИ, - резонно заметил губернатор и добавил, что в ряде регионов к тому моменту уже начали ускорять процесс.

К сожалению, администрация Рязани, имея на руках детальный прогноз погоды, вновь оказалась не в состоянии самостоятельно сработать на опережение и лишь на следующий день после поручения губернатора издала постановление о начале отопительного сезона.

ХОЛОДНЫЕ БАТАРЕИ? ПЛАТИ!

С одной стороны, 16 сентября, когда начался пуск тепла в социальные объекты, стало шестым днем со среднесуточной температурой ниже 8 градусов, что формально соответствует требованиям нормативных документов. В то же время многие жилые дома Рязани до сих пор без отопления, что уже идет в разрез с нормами и здравым смыслом. Найдется немало людей, в том числе детей и стариков, на здоровье которых нынешняя ситуация сказалась крайне негативно.

Соцсети, особенно крупные сообщества и личная страница губернатора, завалены жалобами на холод в квартирах. «Какая уж тут вакцинация..,» - с раздражением пишут горожане в соцсетях. О долгом отсутствии тепла, вопреки обещаниям и отчетам чиновников, сообщали родители воспитанников детских садов №41 и №66.

- В детском саду №41 замерзают дети! Отопление уже давно должны были включить, как в остальных детских учреждениях. Но! Его нет… Дети болеют, мерзнут, снова болеют… Это продолжается каждый год! - возмутилась одна из мам.

Подлили масла в огонь выставленные жильцам многоквартирных домов счета за сентябрь, в которых у каждого потребителя МУП «РМПТС» за отопление значится энная сумма при полном отсутствии такового.

- Оплату выставили с 20-го числа. В октябре мы будем производить перерасчет на основании акта с датой включения вашего дома. Его подаст ваша управляющая компания, - отвечают на шквал звонков в абонентском отделе муниципального предприятия.

Впрочем, горький опыт (например, по начислению со стороны РМПТС пени вопреки обещаниям) заставляет усомниться в справедливом и своевременном перерасчете для всех потребителей города. Акты могут быть оформлены нерадивыми коммунальщиками на «нужную» дату, а сами начисления могут не отражать реального качества оказанной услуги. Почему в Рязани до сих пор не могут выставлять счета по фактической дате пуска тепла в конкретный дом без «предоплаты» и перерасчета, остается загадкой.

ГРАФИК НЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Так или иначе, пока люди платят за холодные батареи, мерзнут в остывших по милости нерасторопных чиновников и коммунальщиков бетонных коробках и при этом фактически не имеют возможности выяснить, когда, наконец, у них начнут топить.

Да, так называемые графики включения отопления вывешены на сайте РМПТС, но в действительности горожане справедливо восприняли их как издевку. Там обозначена очередность включения ЦТП или котельных в течение 10 дней, но нет ни одной конкретной даты и ни одного конкретного адреса жилого дома. Многие жители не знают номера и адреса своего ЦТП, поэтому недоумевают, зачем публиковать такой малопонятный график.

- У нас график включения с 20-го по 29-е. Когда подключат конкретно ваш дом, мы сказать не можем. Звоните в домоуправление, до свидания! – заявили нашему корреспонденту в участке РМПТС по Железнодородному району и повесили трубку.

В итоге городские власти в очередной раз оставили рязанцев между Сциллой и Харибдой. «Теплосеть» и управляющие компании отфутболивают людей друг к другу, лгут, хамят, либо вообще отгораживаются от посетителей рядами из столов в своих офисах (как например сделали в МПМК №3 на ул. Новоселов) и не отвечают на звонки. Кстати, в том самом «домоуправлении» - ООО «Зеленая Роща» - и в диспетчерской, и в приемной только бесконечные гудки…

ДЕЛО – «ТРУБА»

Показателен пример пуска тепла в Дашково-Песочне, где не то что от дома к дому, а от подъезда к подъезду ситуация с отоплением разная, и часто плачевная. Особенно рьяно здесь отстаивают свои права жители дома №30, который «обслуживает» ООО «Рязанская МПМК № 3» под руководством одного из двух небезызвестных в Рязани братьев – Виталия Трубицына, депутата-единоросса из городской Думы.

- Как и каждый год, начало отопительного сезона по улице Новосёлов, в доме 30 началось с нервотрепки в ледяных квартирах... Когда все-таки удалось дозвониться, нам сказали «по вашем дому отопление есть» и кинули трубку. Дозвонились еще раз - сказать, что отопления нет и не было. Говорим «Примите заявку!» на что был получили в ответ, «Заявки по отоплению у нас распоряжение не принимать!». Звонили много раз. В итоге заявку приняли, но результата нет. Взрослые и дети сильно мерзнут. Очень холодно, - пишет рязанка Екатерина Кургузкина.

О стиле общения сотрудников МПМК № 3 вы можете судить по видео, опубликованному в соцсетях.

- Такая ерунда там каждый год. Писала в жилинспекцию, в РМПТС- везде один ответ: «Ваше ЖЭУ дало информацию, что вам дали тепло такого-то числа (эта проклятая МПМК-3, чтоб ее...), но плату никто не пересчитает. Остается только суд, но из- за 1000 руб. связываться никто не будет, дольше ходить....А теперь посчитайте сколько у них квартир в управлении?! Это прибыльнее, чем ритуальный бизнес!, - высказалась другая жительница Наталья Капитанская.

А вот еще один характерный пример. Наш корреспондент побывал у двух пятиэтажек-близнецов на улице Зубковой. В корпусе 2 дома 24 в квартирах холод, а корпусе 3 уже тепло. В чем же дело? Первым управляет фирма того же Виталия Трубицына ООО «РЭКС», во втором создано ТСЖ. Местные жители лишь на условиях полной анонимности, с опаской говорят о том, что бездействие «трубицынской» УК им надоело, но разорвать с ней отношения они не отваживаются.

В крайнем подъезде дома 28 по улице Новоселов (управляет тоже МПМК №3) без отопления оказались двухкомнатные квартиры с первого по девятый этаж. Жильцы рассказали, что собирались поменять УК, но ничего не вышло – мол, «наверху у Трубицыных схвачено все, они же депутаты». Однажды чаша терпения переполнилась, люди написали коллективную жалобу и отправили ходока к президенту. Некоторое время было больше порядка, а теперь все снова как прежде.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Несмотря на подобные скандалы, выходцам из лихих 90-х Игорю и Виталию Трубицыным вновь и вновь удается избираться соответственно в областную и городскую Думы. Их фигуры в коридорах власти связывают с бывшим вице-губернатором Игорем Грековым, активно подминавшим под себя рязанскую сферу ЖКХ, а также с действующим начальником областной Госжилинспекции Геннадием Шмидтом. Последнего не без оснований считают человеком Грекова.

Генералу МЧС Шмидту приписывают такой обширный шлейф «проделок» в спасательных ведомствах Рязани и Урала, что другой давно мог бы сменить китель на фуфайку с номером. Насколько «эффективно» работает его нынешняя структура, горожане вынуждены ощущать на себе каждый день, когда видят безнаказанность и бесхозяйственность управляющих компаний. Вопрос в том, чем в это время занимается управление энергетики и ЖКХ под руководством Дмитрия Кожина, а самое главное, почему молчит прокуратура?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Отзывы рязанцев в соцсетях

Алена Школьникова:

- Два года назад переехала в Рязань, сама работала в ЖКХ в другом регионе, но то, что здесь творится в УК, за гранью. Да, и у нас работали «пассивные тетушки» пенсионного и предпенсионного возраста, но такого отношения не было. Здесь рыба гниет с головы.

Олеся Злобина:

- Как же задолбали эти УК, не выполняющие свои обязанности. Соберитесь мамы с детьми, идите в офис вашей УК с ними и скажите, что пока не наладят отопление не уйдете. Садитесь, болтаете между собой, а детишки пусть делают что хотят. Думаю, отопление в течение получаса наладят вам.

Екатерина Кургузкина:

- Там тетки сидят, совсем не похожие на инженеров, с очень коротким словарным запасом, но чётко говорят - жалуйтесь куда хотите, нас Трубицин прикроет!

Владислав Москалев:

- У нас отопление на этой неделе и не планируют подавать, но уверен, что в платёжке ЖКХ за сентябрь плата будет полном объёме начислена. Пока хотя бы мэра не станем выбирать всем городом, ничего в лучшую сторону меняться не будет.