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Спорт21 декабря 2021 15:35

Автокросс «Новогодний кубок Рязани»: четверо с одинаковым результатом и интригующая ошибка лидера

Традиционные соревнования подвели черту под автоспортивным сезоном 2021 года
Евгений БАРАНЦЕВ
Евгений БАРАНЦЕВ
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Первый круг воскресного заезда в классе Super-1600 - двое участников сталкиваются и остаются в снегу.

Первый круг воскресного заезда в классе Super-1600 - двое участников сталкиваются и остаются в снегу.

Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

18-19 декабря на трассе «Семеновская» прошли традиционные соревнования по автокроссу «Новогодний кубок Рязани».

Декабрь в этом году выдался снежным и довольно морозным. Погода благоприятствовала проведению соревнований – наверное, именно поэтому зрители потянулись в воскресенье за город. Участников собралось не так много, но все же посмотреть было на что.

В пяти из шести зачетных группах призеры определялись по сумме двух финальных заездов (один в субботу, один в воскресенье), и лишь дивизионе ЗИЛ-130 собралось столько машин, что пришлось проводить полуфиналы.

В зачетной группе Д2-классика на своих зеленых «Жигулях» на скользкой трассе хорошо смотрелся Михаил Синяев. Он не был безоговорочным лидером ни в субботу, ни в воскресенье, но, проявив хладнокровие и мастерство, выиграл оба заезда и заслуженно занял первое место.

Михаил Синяев на питу к золотой медали.

Михаил Синяев на питу к золотой медали.

Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Таким же стопроцентным результатом в заездах на переднеприводных «Ладах» отметился Владимир Скороходов (Рязань) – ветеран на зимней трассе смотрелся очень авторитетно. Правда, в квалификации первое время показал другой рязанец - представитель автодилера «Ноев ковчег» Андрей Кутинов. У него по результатам двух гонок серебро соревнований. Компанию горожанам на пьедестале составил Кирилл Игумнов из села Поляны.

Владимир Скороходов

Владимир Скороходов

Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Андрей Кутинов.

Андрей Кутинов.

Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Гораздо более запутанной получилась ситуация в заездах класса Super-1600 – те же «Лады», но с большими техническими допусками. Здесь по итогам двух гонок сразу четыре (!) спортсмена набрали одинаковую сумму очков. В приоритет в таких случаях ставится результат последнего заезда. В итоге победа досталась Станиславу Евсенину (Рязань).

В заездах на внедорожниках УАЗ предсказуемо не было равных Александру Кострукову из Бронниц. Очень неплохо смотрелся кораблинец Дмитрий Володин, но в итоге он вынужден был довольствоваться только четвертым местом.

Борьба за призовые места. Денис Кечкин пытается отбить атаки Петра Дрофичева.

Борьба за призовые места. Денис Кечкин пытается отбить атаки Петра Дрофичева.

Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В заездах на «Газелях» оба дня первая тройка финишировала в идентичном порядке – Алексей Савин, Юрий Григорьев, Андрей Чугунов (все Рязань).

Как всегда, с особым трепетом зрители ожидали финальный заезд на грузовиках ЗИЛ-130. Когда погасли огни светофора, десять финалистов устремились за наградами… Представитель знаменитой грузовой гоночной династии Станислав Сафонов вырвался вперед, его преследовал призер чемпионата России рязанец Роман Степанов… В какой-то момент казалось, что исход борьбы за первое место предрешен – слишком большим стал отрыв, но Сафонов допустил ошибку. Его ЗИЛ развернулся на трассе, и Степанов заметно сократил отставание. Интрига возобновилась, но подобраться на дистанцию атаки рязанский гонщик, так и не смог.

Роман Степанов пытается прессинговать красный грузовик Станислава Сафонова.

Роман Степанов пытается прессинговать красный грузовик Станислава Сафонова.

Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Береза - лучшая точка для просмотра гонки.

Береза - лучшая точка для просмотра гонки.

Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В следующий раз соревнования по автокроссу под Рязанью пройдут в феврале 2022 года.

Результаты соревнований:

Класс Д2-классика (задний привод)

1. Михаил Синяев (Рязань)

2. Илья Дереза (Рязань)

3. Константин Буйвол (Рязань)

Класс Д2-Н (передний привод)

1. Владимир Скороходов (Рязань)

2. Андрей Кутинов (Рязань)

3. Кирилл Игумнов (Поляны, Рязанская область)

Класс Super-1600 (передний привод)

1. Станислав Евсенин (Рязань)

2. Василий Синяков (Рязань)

3. Дмитрий Хохорев (Рязань)

Класс Т1-2500 (УАЗ)

1. Александр Коструков (Бронницы)

2. Петр Дрофичев (Москва)

3. Денис Кечкин (Дмитров)

Класс Т4-1 («Газель»)

1. Алексей Савин (Рязань)

2. Юрий Григорьев (Рязань)

3. Андрей Чугунов (Рязань)

Старт воскресного заезда на грузовичках "Газель".

Старт воскресного заезда на грузовичках "Газель".

Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Класс Т4-3 (ЗИЛ-130)

1. Станислав Сафонов (Москва)

2. Роман Степанов (Рязань)

3. Владимир Обоев (Рязань).

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