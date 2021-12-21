Автокросс «Новогодний кубок Рязани»: четверо с одинаковым результатом и интригующая ошибка лидера

Первый круг воскресного заезда в классе Super-1600 - двое участников сталкиваются и остаются в снегу. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

18-19 декабря на трассе «Семеновская» прошли традиционные соревнования по автокроссу «Новогодний кубок Рязани».

Декабрь в этом году выдался снежным и довольно морозным. Погода благоприятствовала проведению соревнований – наверное, именно поэтому зрители потянулись в воскресенье за город. Участников собралось не так много, но все же посмотреть было на что.

В пяти из шести зачетных группах призеры определялись по сумме двух финальных заездов (один в субботу, один в воскресенье), и лишь дивизионе ЗИЛ-130 собралось столько машин, что пришлось проводить полуфиналы.

В зачетной группе Д2-классика на своих зеленых «Жигулях» на скользкой трассе хорошо смотрелся Михаил Синяев. Он не был безоговорочным лидером ни в субботу, ни в воскресенье, но, проявив хладнокровие и мастерство, выиграл оба заезда и заслуженно занял первое место.

Михаил Синяев на питу к золотой медали. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Таким же стопроцентным результатом в заездах на переднеприводных «Ладах» отметился Владимир Скороходов (Рязань) – ветеран на зимней трассе смотрелся очень авторитетно. Правда, в квалификации первое время показал другой рязанец - представитель автодилера «Ноев ковчег» Андрей Кутинов. У него по результатам двух гонок серебро соревнований. Компанию горожанам на пьедестале составил Кирилл Игумнов из села Поляны.

Владимир Скороходов Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Андрей Кутинов. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Гораздо более запутанной получилась ситуация в заездах класса Super-1600 – те же «Лады», но с большими техническими допусками. Здесь по итогам двух гонок сразу четыре (!) спортсмена набрали одинаковую сумму очков. В приоритет в таких случаях ставится результат последнего заезда. В итоге победа досталась Станиславу Евсенину (Рязань).

В заездах на внедорожниках УАЗ предсказуемо не было равных Александру Кострукову из Бронниц. Очень неплохо смотрелся кораблинец Дмитрий Володин, но в итоге он вынужден был довольствоваться только четвертым местом.

Борьба за призовые места. Денис Кечкин пытается отбить атаки Петра Дрофичева. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В заездах на «Газелях» оба дня первая тройка финишировала в идентичном порядке – Алексей Савин, Юрий Григорьев, Андрей Чугунов (все Рязань).

Как всегда, с особым трепетом зрители ожидали финальный заезд на грузовиках ЗИЛ-130. Когда погасли огни светофора, десять финалистов устремились за наградами… Представитель знаменитой грузовой гоночной династии Станислав Сафонов вырвался вперед, его преследовал призер чемпионата России рязанец Роман Степанов… В какой-то момент казалось, что исход борьбы за первое место предрешен – слишком большим стал отрыв, но Сафонов допустил ошибку. Его ЗИЛ развернулся на трассе, и Степанов заметно сократил отставание. Интрига возобновилась, но подобраться на дистанцию атаки рязанский гонщик, так и не смог.

Роман Степанов пытается прессинговать красный грузовик Станислава Сафонова. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Береза - лучшая точка для просмотра гонки. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В следующий раз соревнования по автокроссу под Рязанью пройдут в феврале 2022 года.

Результаты соревнований:

Класс Д2-классика (задний привод)

1. Михаил Синяев (Рязань)

2. Илья Дереза (Рязань)

3. Константин Буйвол (Рязань)

Класс Д2-Н (передний привод)

1. Владимир Скороходов (Рязань)

2. Андрей Кутинов (Рязань)

3. Кирилл Игумнов (Поляны, Рязанская область)

Класс Super-1600 (передний привод)

1. Станислав Евсенин (Рязань)

2. Василий Синяков (Рязань)

3. Дмитрий Хохорев (Рязань)

Класс Т1-2500 (УАЗ)

1. Александр Коструков (Бронницы)

2. Петр Дрофичев (Москва)

3. Денис Кечкин (Дмитров)

Класс Т4-1 («Газель»)

1. Алексей Савин (Рязань)

2. Юрий Григорьев (Рязань)

3. Андрей Чугунов (Рязань)

Старт воскресного заезда на грузовичках "Газель". Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Класс Т4-3 (ЗИЛ-130)

1. Станислав Сафонов (Москва)

2. Роман Степанов (Рязань)

3. Владимир Обоев (Рязань).

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