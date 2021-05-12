Автокросс «День Победы - 2021»: дождь практически смыл первый день и затруднил обгоны во второй

Финальный заезд на грузовиках ЗИЛ-130 получился довольно жестким. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

9-10 мая на трассе «Семеновская» под Рязанью в 55-й раз прошли соревнования по автомобильному кроссу, посвященные Дню Победы. Напомним, что эта гонка проводится с 1964 года (за исключением 1971, 1980 и 2020 годов) и является старейшим автоспортивным событием в стране.

На этот раз в рамках соревнований состоялись этапы чемпионата России в дисциплинах Т4-3 (грузовики ЗИЛ-130) и Т1-2500 (УАЗ), а также этап Кубка РАФ на грузовичках «Газель».

В трех легковых дисциплинах соревнования являлись первым этапом отбора на финал Кубка России, который пройдет в октябре в Тюмени.

Дмитрий Володин (Кораблинский район) снова положил на бок свой УАЗ. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Первый соревновательный день – 9 мая – перечеркнула непогода. Дождь превратили трассу в непреодолимое для легковых (и некоторых грузовых) автомобилей препятствие. Впрочем, внедорожники УАЗ все-таки свои квалификационные сессии откатали, так же как провели полуфинальные заезды и грузовики ЗИЛ-130.

Главные события на гоночной трассе развернулись 10 мая. Погода дала послабление, и с десяти утра над окрестными холмами и полями до самого вечера рычали моторы спортивных автомобилей.

Первыми медали разыграли представители класса УАЗ. Со старта вперед вырвался Алексей Плешивых (Пермский край). В преследование бросился ульяновец Биньямин Джепаев. Было заметно, что на поворотах Джепаев быстрее конкурента, но обогнать на трассе было практически невозможно. Набухшую глину и землю колеса автомобилей раскатали по одной-единственной траектории, отклонение от которой грозило неминуемым замедлением или потерей контроля над машиной. Сам лидер серьезных ошибок по ходу заезда не допустил и заслуженно завоевал золото. Компанию на пьедестале почета Плешивых и Джепаеву составил москвич Артем Шабров.

Победитель рязанского этапа Алексей Плешивых (Пермский край). Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

По похожему сценарию развивались события в финале грузовиков ЗИЛ-130. Здесь также в распределение мест вмешалось специфическое состояние трассы. Несмотря на все усилия, рязанцу Роману Степанову так и не удалось пробиться в тройку призеров, которую сформировало свердловско-курганское трио: Сергей Коротков, Владимир Соловьев, Александр Чистяков.

Отметим, что со старта в заезде лидировал Сергей Сафонов-старший (Москва), но в середине дистанции его грузовик неожиданно остановился на вершине подъема. Из-за технических проблем многократному чемпиону страны пришлось прекратить борьбу.

Старт финального заезд на грузовиках ЗИЛ-130. Сергей Сафонов-старший эффектно взмывает вверх. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Состояние трассы сыграло злую шутку и с фаворитом класса ГАЗ-53 Валерием Фроловым. В решающем заезде он проиграл старт Андрею Кученеву (Рязань), затем на протяжении всей гонки висел «на заднем бампере», но обойти коллегу по цеху так и не смог. В одной из отчаянных попыток Фролов попробовал было отклониться от единственной «протоптанной колеи» и его грузовик сильно подпрыгнул на кочке… Приземление получилось очень жестким. После этого рязанский спортсмен решил просто спокойно завершить заезд на втором месте.

В отчаянной попытке обогнать Андрея Кученева Валерий Фролов взмывает над землей. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Вслед за грузовыми классами на гоночную петлю выехали легковые автомобили. Организаторы подготовили для них отдельную конфигурацию, хотя и на ней гонщики столкнулись с проблемой трудности обгонов.

Украшением послеобеденных часов стало соперничество в зачетной группе Д2-классика рязанца Дмитрия Пучкова и Алексея Муратикова из Егорьевска. Победителем их красивой дуэли вышел хозяин трассы. Также золотые медали в своих дивизионах завоевали Владимир Скороходов (Super-1600), Алексей Меркель (Д2-Н) и Юрий Григорьев («Газель»).

Старт финального заезда в зачетной группе Д2-классика. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Дуэль Алексея Муратикова и Дмитрия Пучкова. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Результаты соревнований:

Класс Д2-классика (задний привод)

1. Дмитрий Пучков (Рязань)

2. Алексей Муратиков (Егорьевск)

3. Игорь Аникин (Рязань)

Класс Д2-Н (передний привод):

1. Алексей Меркель (Рязань)

2. Иван Уюткин (Нижний Новгород)

3. Андрей Андрющенко (Рязань)

Иван Уюткин на круг обходит Дмитрия Королева. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Класс Super-1600 (передний привод):

1. Владимир Скороходов (Рязань)

2. Василий Синяков (Рязань)

3. Денис Семин (Рязань)

Класс Т1-2500 (УАЗ):

1. Алексей Плешивых (Пермский край)

2. Биньямин Джепаев (Ульяновск)

3. Артем Шабров (Москва)

Класс Т4-1 («Газель»):

1. Юрий Григорьев (Рязань)

2. Андрей Чугунов (Рязань)

3. Денис Абрамов (Рязань)

Для Алексея Савина (Рязань) гонка сложилась не очень удачно. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Класс Т4-2 (ГАЗ-53):

1. Андрей Кученев (Рязань)

2. Валерий Фролов (Рязань)

3. Константин Гаврилин (Рязань)

Класс Т4-3 (ЗИЛ-130):

1. Сергей Коротков (Курган)

2. Владимир Соловьев (Первоуральск)

3. Александр Чистяков (Курган).

Владимир Обоев (Рязань) пробиться в финальный заезд не смог... Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

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