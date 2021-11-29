Главный редактор «КП-Рязань» презентовала авторский проект

26 ноября Татьяна пригласила гостей в библиотеку им. С. А. Есенина, чтобы показать им сказку «Чудо не носит колокольчик».

Журналист и писательница, редактор рязанского выпуска «Комсомольской правды» Татьяна Бадалова представила арт-проект «Сказки Лисьего острова». Презентация ее первого анимационного фильма прошла еще в начале сентября на YouTube-канале. 26 ноября Татьяна пригласила гостей в библиотеку им. С. А. Есенина, чтобы показать им сказку «Чудо не носит колокольчик».

Эта история о больном мальчике и его семье, которая пыталась его вылечить - только первая из серии «лечебных» сказок писательницы. Ее превратили в песочный мультфильм. Сцены озвучили российские звезды: музыкант Эдмунд Шклярский, певец Владимир Шахрин, артисты Михаил Боярский и Сергей Безруков, телеведущая Екатерина Андреева и другие. После показа для приглашенных ребят мастера студий “Брим”, “КОт” и “Океан творчества” провели мастер-классы по песочной анимации и лепке из глины. А в завершение встречи участникам подарили значки и наклейки с иллюстрациями художников проекта.

После показа для приглашенных ребят мастера студий “Брим”, “КОт” и “Океан творчества” провели мастер-классы по песочной анимации и лепке из глины.

«Сказки Лисьего острова» - уникальный арт-проект. По задумке автора, он состоит из двух частей: непосредственно демонстрации сказки и дальнейшего обсуждения увиденного с детьми. После просмотра анимационного фильма детям обязательно предложат принять участие в каком-нибудь мастер-классе. Татьяна уверена, сказкотерапия обязательно поможет раскрыть ребенка.

- В своих сказках я поднимаю темы добра, сострадания, взаимопонимания, - говорит автор. – Это очень важно – прививать ребенку лучшие человеческие ценности. Последующее обсуждение сказки с детьми позволяет заглянуть в тайнички их сердец, возможно, выявить и решить какие-то психологические проблемы. А разные техники мастер-классов способствуют развитию ребенка.

Журналист и писательница, редактор рязанского выпуска «Комсомольской правды» Татьяна Бадалова представила арт-проект «Сказки Лисьего острова»

Сегодня почти готова вторая сказка Лисьего острова, идет озвучка третьей. В какой технике они будут показаны, пока остается тайной. Но продолжение желающие смогут увидеть уже к концу года. Анонс о месте и времени следующей встречи появится в группе проекта https://vk.com/foxisland. Площадки для показа «Сказок лисьего острова» могут меняться – организаторы проекта открыты к сотрудничеству.