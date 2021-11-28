80 лет назад в Рязани немецкая авиабомба погубила воспитанников детского садика

Могила братьев Пахомовых на Сысоевском кладбище.

В пятницу, 26 ноября, в Рязанской областной библиотеке имени Горького известный рязанский тележурналист Галина Воропаева представила фильм, посвященный одной из самых трагичных глав в военной истории нашего города.

28 ноября 1941 года во время авианалета на город немецких самолетов одна из бомб угодила в убежище, где прятались воспитанники детского садика на улице Кудрявцева… Погибли четверо детей и четверо взрослых, еще две девочки стали жертвами разрыва бомбы на молочном рынке.

Фильм «Убиенные» рассказывает о трагедии страны, через призму трагедии одной-единственной семьи. В тот жуткий день Вера Прокофьевна Пахомова потеряла обоих своих сыновей – младшего Юру (4 года) и старшего Женю (6 лет).

Отправной точкой для создания ленты стали публикации журналиста Евгения Баранцева в газете «Комсомольская правда», а также материалы из его книги «Рязань: двенадцать эпизодов войны». Узнав о произошедшей много лет назад трагедии, Галина Воропаева не смогла пройти мимо…

Галина Воропаева решила снять фильм после прочтения книги "Рязань: двенадцать эпизодов войны".

- Работа над фильмом складывалась очень тяжело, постоянно что-то мешало, - рассказывает Галина Дмитриевна. - Но в конце концов мне удалось найти племянницу Веры Прокофьевны Тамару Викторовну Барашкину. Мы встретились на улице, немного поговорили, решили обсудить все более детально чуть позже. Но затем телефон Тамары Викторовны отключился…

В создании этого фильма Галине Дмитриевне помогал оператор Юрий Косоротов, режиссер Сергей Крехтунов, ректор РИРО Андрей Кашаев и другие неравнодушные рязанцы. Продолжительность рассказа - 13 минут.

Во время обсуждения фильма известный краевед Игорь Канаев предложил увековечить имена погибших ребятишек – а всего в тот день от бомб погибли шестеро детей – памятным знаком на территории 18-й школы. А директор библиотеки председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Николаевна Гришина отметила важность работы по увековечиванию памяти погибших и поблагодарила Галину Дмитриевну за обращение к этой теме.

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