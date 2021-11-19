Коллеги об Анатолии Турбине: Известный инженер и радиолюбитель, преданный родному городу и его истории

Анатолий Турбин всю жизнь прожил в отчем доме.

Анатолий Иванович Турбин посвятил активные годы жизни укреплению военной мощи нашей Родины, более 30 лет проработав в РКБ «Глобус». Его коллеги знают Анатолия Ивановича по его делам - инженерным разработкам, а неравнодушные к истории города рязанцы - по защите памятников деревянного зодчества. Он ушел из жизни в 2020 году вскоре после своего 90-летнего юбилея. Отдавая дань его памяти, мы хотим рассказать о достойной примера судьбе этого удивительного человека, преданного своим идеалам до последнего вздоха.

Опасное военное детство

Анатолий Турбин родился в Рязани 8 мая 1930 года в деревянном доме №21 по улице Щедрина, и прожил в котором всю свою долгую и интересную жизнь. Рязанцам хорошо знаком этот памятник деревянного зодчества.

Семья была самой обычной: отец, Иван Илларионович, участник Великой Отечественной войны, был киномехаником и возглавлял киноремонтную мастерскую, мама, Мария Александровна, работала портнихой в швейной мастерской военторга.

Анатолий Турбин родился в Рязани 8 мая 1930 года в деревянном доме №21 по улице Щедрина, и прожил в котором всю свою долгую и интересную жизнь

С раннего детства Анатолий трепетно относился к родителям, особенно к матери, а заглядывая в будущее - поддерживал и помогал ей вплоть до ее последних дней. Благодаря прекрасному воспитанию Анатолий Турбин вырос честным, преданным, благородным человеком.

В 1938 году Анатолий пошел учиться в рязанскую школу №7, но с началом Великой Отечественной войны в здании учебного заведения расположили госпиталь. Ребят пересадили сначала за парты в церковь Спаса на Яру, затем - в художественный музей при Рязанском кремле, после чего перевели в школу №14. На всю жизнь он запомнил тяготы военного времени - и продукты по карточкам, и авианалеты на город, и первую бомбежку Рязани.

- Находясь дома в своей комнате, я увидел светящуюся точку, и через несколько секунд в соседнем саду грянул взрыв. При этом из оконной рамы вылетело стекло и ударило в грудь, не причинив мне вреда, а затем упало на пол. После этого все побежали в бомбоубежище, - публиковал он свои воспоминания в книге РКБ «Глобус» «Дети войны».

Анатолий Турбин часто вспоминал о встречах с детьми-сиротами из Ленинграда, которых во время войны встречал в школьной столовой:

- Хорошо известно, что в Рязани нашли вторую родину многие из жителей Северной столицы, в том числе дети-сироты. Они жили в детприемнике. Детей из Ленинграда водили на обед в ту же столовую, куда ходили и мы, только в отдельный зал. По двое за ручку их приводили взрослые - они были слишком истощены, чтобы ходить самостоятельно. Кормили нас одним и тем же, но вместо чая им давали какао, чему мы очень завидовали.

Детство и юность Анатолия Турбина прошло в крайне опасных условиях. Вместе с дворовыми товарищами они искали неразорвавшиеся снаряды и мины. Мальчишки доставали из боеприпасов взрывчатое вещество, чтобы сделать из него гранаты.

- Один наш знакомый, Гера, живший на противоположной стороне улицы, притащил со свалки немецкую мину. Спрятал ее у себя в сарае, а потом, как-то сильно повздорив о чем-то с матерью, взял и подорвал себя. После этого наши игры со смертью закончились, мы как-то в одночасье поняли, до чего все это может довести, - вспоминал Анатолий Иванович.

В тяжелые времена, при наступлении немцев к Москве и Рязани, вместе с матерью он эвакуировался в деревню Кулики Шацкого района. Отец же сначала был в рязанском добровольческом полку, а потом вступил в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Они выжили благодаря самоотверженной работе матери - не поднимая головы, она шила полушубки из овчины, за это платили молоком, а еще в деревне выдавали по буханке черного хлеба на семью. Также мать сдавала кровь на донорском пункте, за что получала кусок сливочного масла. В Рязань семья вернулась сразу после битвы под Москвой.

Радиолюбитель навсегда

Через всю жизнь Анатолий Турбин пронес свое серьезное увлечение радиолюбительством, которое зародилось в юношестве, перед окончанием войны. В то время в стране выпускались несколько типов ламповых приемников (СИ-235, БИ-234, ЭЧС-2) и приемники с коротковолновыми диапазонами (6Н1, СВД-1, СВД-9). С началом войны всю эту аппаратуру приказали сдать на склад, чтобы люди не слушали вражескую пропаганду. Из книг по радиотехнике удалили схемы ламповых приемников. Но увлеченный юноша имел доступ к использованным радиодеталям в мастерской по ремонту киноаппаратуры и упорно занимался любимым делом.

Главным увлечением инженера была радиотехника. Анатолий Иванович посвятил РКБ «Глобус» самые активные годы своей жизни.

С окончанием войны жизнь постепенно возвращалась в прежнее русло, и для молодежи вновь открылся радиоклуб, чему Анатолий Турбин был несказанно рад. Занятия проходили в подвальном помещении дома №11 по ул. Революции (ныне - ул. Соборная). Жизнь в радиоклубе кипела: ребята выполняли задания по журналам «Радиолюбитель», проводили увлекательные соревнования, встречи. Здесь искра увлечением радиотехникой разгорелась в настоящее пламя, которое освещало впредь весь его жизненный путь. И в институтские годы, и во время работы на оборонном предприятии, и на пенсии он оставался предан своему хобби. Уже во взрослые годы он стал членом Центрального радиоклуба в Москве. В основном увлекался работой в эфире на коротковолновой радиостанции, и в совершенстве владел азбукой Морзе. За работу с радиолюбителями разных континентов Анатолий Турбин получил международный диплом Р-6-К.

«Он был лучший в нашей группе»

В 1949 году Анатолий Иванович окончил 1-ю мужскую гимназию (ныне гимназия №2) и поступил в Рязанский педагогический институт на физико-математический факультет. На 3-м курсе, согласно постановлению правительства за подписью Сталина его, как и многих советских студентов физмата, перевели в Московский авиационный институт. Его однокурсник, а в будущем коллега в РКБ «Глобус» Алексей Васильевич Чумаков с теплотой вспоминает те прекрасные студенческие годы в столице:

- Нас разместили в учебной аудитории такого большого размера, что койки стояли по стенам, а в середине можно было играть в футбол. Весной 1952 года нас перевели в общежитие. Наша троица рязанцев

(с ними перевели в МАИ еще одного рязанца Виктора Михайловича Кузнецова - Ред.) жила в одной комнате на пятом этаже. Самодельный проигрыватель ставили на открытое окно и слушали голоса Лещенко, Сокольского. Пластинки и пленки мы покупали на Коптевском рынке.

Студенты подрабатывали в Химкинском порту на разгрузке барж. Помогали разгружать рыбу в бочках и ящиках, арбузы… Зарабатывали буквально гроши, но зато воспоминания остались на всю жизнь.

- Очень выгодно было разгружать бочки - большой вес и сравнительно легко катить. В ящиках была мороженая рыба линь. Иногда ящики разбивались, а лини каким-то образом оказывались на кухне в общежитии, - с улыбкой рассказывает Алексей Васильевич.

По его воспоминаниям, Анатолий Турбин на радиофакультете ощущал себя в родной стихии. Как радиолюбитель он с интересом изучал теорию по приемникам, передатчикам, антенно-фидерным устройствам.

- Он был лучший в нашей группе, все сдавал на «отлично», - с гордостью вспоминает о товарище Алексей Васильевич Чумаков.

Через два года столичной учебы, в 1954 году, пути студенческих друзей разошлись, но только на время. Алексея Чумакова распределили под Киев, а Анатолия Турбина направили в Ленинград. В 1957 году они вновь встретились, в Рязанском конструкторском бюро «Глобус», работая над системой противовоздушной обороны С-200. С 1966 года по 1973 год Чумаков и Турбин работали в одной бригаде Г. Д. Васильева.

- Анатолий возглавлял группу разработки аппаратных средств, а я - группу программного обеспечения и взаимодействия со смежниками, то есть согласование техзадания на разработку проведения испытаний. Работа была выполнена, проведены испытания, составлен протокол о соответствии требованиям ТЗ, а дальше известные события - приезд американского президента Ричарда Никсона в Москву и подписание соглашения об ограничении ПРО. Работу закрыли, нашу бригаду расформировали, мы с Анатолием оказались на разных направлениях разработок. А в 1990 году Анатолий Иванович вышел на пенсию, и наши пути разошлись.

В дальнейшем они встречались от случая к случаю, к сожалению, чаще всего по печальному поводу - на проводах в последний путь товарищей по работе.

В последние годы осталось лишь редкое телефонное общение.

- С Анатолием я разговаривал по телефону в день его 90-летия, поздравил и спросил, как его здоровье. Он сказал, что передвигается только с ходунками. Через два месяца его не стало. Говорят, когда ему сказали, что огромный вяз, стоящий рядом с его домом во время грозы упал, он сказал: «Вот теперь и мне пора».

И на другой день умер. Когда его хоронили, остатки вяза были еще не убраны, - вспоминает Алексей Васильевич Чумаков.

От молодого специалиста до ведущего инженера

После окончания МАИ Анатолия Турбина распределили на Ленинградский завод Полиграфмаш в отдел, который занимался разработкой радиостанций. Затем его пригласили на работу в ведущее предприятие страны Конструкторское бюро №1 (нынешний концерн ВКО «Алмаз-Антей»), где он участвовал в создании средств противовоздушной обороны. Когда в 1956 году закончилась временная московская прописка, он переводом поступил на работу в Рязанское конструкторское бюро «Глобус» на должность старшего инженера.

Весь свой трудовой путь Анатолий Иванович Турбин прошел на предприятиях оборонного комплекса страны, но в основном его карьера развивалась в РКБ «Глобус». За более чем три десятка лет он прошел на этом предприятии все ступени инженерного роста - от старшего инженера до ведущего. Участвовал в создании аппаратуры контроля для проверки ракет ПВО системы С-200, возглавлял работы по аппаратной части и занимался разработкой программы испытаний других АКИПС (автоматизированных контрольно-испытательных подвижных станций) для проверки ракет системы ПРО. Вышел он на пенсию ведущим инженером и в отчем доме продолжил свое увлечение радиолюбительством.

За свои успехи в труде ветеран труда РКБ «Глобус» Анатолий Иванович Турбин награжден медалями «Ветеран труда» и «За доблестный труд». Эти награды - лишь малое свидетельство того, что жизнь не прошла зря. О себе Анатолий Иванович оставил только добрые воспоминания, благие дела и показал пример истинной верности выбранному делу. Похоронен Анатолий Иванович рядом с родителями на старообрядческом кладбище Рязани.

За свои успехи в работе Анатолий Иванович награжден медалями «Ветеран труда» и «За доблестный труд».

ВАЖНО

Одна из жемчужин деревянного центра Рязани - старинная усадьба на улице Щедрина. Дом №21 вместе с соседними домами № 19, 23, а также садом и надворными постройками входит в исторический усадебный комплекс строителя-железнодорожника Петра Попова. До последних дней своей жизни ее защищал и поддерживал Анатолий Иванович Турбин, инженер и радиолюбитель, преданный родному городу и его истории. Более 30 лет он добивался признания этого старинного дома историческим наследием. И в канун своего 90-летия Анатолий Иванович получил от рязанской инспекции по охране объектов культурного наследия паспорт усадьбы, который предполагает ее сохранение для потомков. Буквально через несколько недель хранитель усадьбы ушел из жизни. Теперь в его родовом гнезде открылось арт-пространство для творческой молодежи «Есенин Центр».

Активная творческая молодежь в память о защитнике исторической Рязани Анатолии Турбине создала креативный трек (послушать можно по ссылке). В композиции на азбуке Морзе звучит позывной нашего героя - UA-3 Сергей Леонидович, а женский вокал рассказывает о его удивительной биографии.