К юбилею Великой Победы Рязанское конструкторское бюро «Глобус» выпустило книгу о своих сотрудниках, детьми переживших годы лихолетья

Давно отгремели взрывы и отгорели пожары Великой Отечественной войны. Но живы еще и сегодня люди, которые сражались за нашу свободу на фронтах, которые ковали победу в тылу. Живы и дети войны – свидетели всего жесточайшего, что принесло лихолетье: оккупации, бомбежек, расстрелов... А ведь были еще голод, холод, сиротство, страх, эвакуация.

И все эти ужасы не смогли сломить патриотического настроя их сердец, не испепелили любовь к Родине. Так кто же вы такие, дети войны?

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ШЕСТИДЕСЯТНИКИ

Взгляните на современную Рязань. В ней по-прежнему доминирует советская промышленная и жилая застройка. Монументальные заводы, больницы, университеты, школы, детские сады, театры и стадионы, кварталы многоэтажек. Чьи руки создали все это? Кем были богатыри, неимоверным усилием воли вырвавшие нашу страну из послевоенной разрухи и вознесшие ее в космос?

К сожалению, мы редко задаем себе такие вопросы. А тем временем эти чудо-богатыри тихо и скромно живут среди нас. Они не выставляют напоказ награды, не перечисляют своих свершений, они даже не выглядят героями. Но именно они сотворили современную Рязань, создали мир, в котором мы сегодня живем. Дети войны, дети Победы, легендарные шестидесятники...

Целое поколение советских граждан – дети, родившиеся с 1927 по 1945 год, выросли достойным продолжением своих отцов и матерей, которые неимоверными усилиями ковали Победу на фронтах и в тылу. Они навсегда остались связанными со своими самоотверженными родителями нерушимым духовным заветом – сберечь и укрепить страну, которую предки отстояли столь дорогой ценой.

Они трудились, целиком отдавая себя делу, готовые умереть, но выполнить свой гражданский долг, как когда-то поступали их отцы. Дети войны с честью прошли выпавший на их долю исторический этап. Они первыми подняли страну к звездам, создали надежный оборонный щит, разработали лучшую в мире систему образования, построили тысячи предприятий и целых городов, нарастили экономику до рекордных объемов за всю историю. До сих пор мы во многом живем плодами их трудов.

Дети войны ветераны РКБ "Глобус" Борис Герасимов, Игорь Нашатырев, Василий Бабенко. Фото: Марина РОМАНЕНКО.

Однако долг памяти перед подвигом родителей сыграл и другую, неожиданную, роль в судьбах детей войны. Всю жизнь они прожили в тени своих героических отцов. Фронтовиков помнили и чтили, им посвящали книги, именами героев называли улицы городов, их боготворило население огромной страны. С оглядкой на них, скромные подростки, юноши и девушки делали первые шаги в жизни, проявляя себя в учебе, спорте и труде. И каких бы высот они ни добивались, в памяти всегда возникало чувство признательности к поколению победителей, благодаря которому эти достижения стали возможны. Свои победы ими воспринимались как следствие подвига их родителей.

И потому сами дети войны, их колоссальный вклад в развитие страны оказались недооцененными. Целое поколение беспримерных тружеников и созидателей не удостоилось ни одной книги, в которой оно было бы представлено как общность, явление, эпоха.

ПОДВИГ, ДОСТОЙНЫЙ КНИГИ

Но вернемся в далекие годы лихолетья. Несмотря на войну, дети ходили (где это было возможно) в школу. При свете тусклого керосинового моргасика, располагая одним учебником на десятерых, они постигали азы науки. Вопреки всему дети войны выучились и не только подняли страну из руин, но и внесли огромный вклад в ее развитие на многие годы вперед. Конечно, ничего этого не произошло бы без заботы их родителей, без героизма школьных учителей и просто тех, кто окружил их теплом.

В далекие шестидесятые-семидесятые сами дети войны мало что знали о детских годах своих товарищей по работе – как ветераны войны не любили вспоминать о кровопролитных боях, так и рано повзрослевшие дети не желали вновь переживать в памяти эти страшные годы.

В год 75-летия Великой Победы детям войны Рязанского конструкторского бюро «Глобус» исполнилось от 75 до 90 и более лет. Река времени ежегодно забирает от нас очевидцев тех жутких событий. Чтобы сохранить эмоции, воспоминания живых свидетелей лихолетья, чтобы рассказать эти истории нынешним и последующим поколениям россиян, группа ветеранов РКБ «Глобус» выступила с инициативой издания книги. Руководство предприятия инициативу поддержало! Была организована рабочая группа из числа ветеранов РКБ «Глобус» в возрасте от 75 до 85 лет, разработан проект книги и рекомендации по изложению воспоминаний, основная часть которых, конечно же, должна была содержать рассказ именно о военном времени и первых послевоенных годах.

Чтобы придать текстам литературную форму, а также проверить и подтвердить все приведенные исторические факты, к работе подключили редакцию рязанского выпуска газеты «Комсомольская правда».

Дети войны ветераны РКБ "Глобус" Нина Качинская и Валентин Дробков. Фото: Марина РОМАНЕНКО.

В годы войны в той или иной мере пострадало население всей нашей огромной страны, поэтому при подборе респондентов была поставлена цель – показать детей войны, проживавших в самых разных областях и республиках Советского Союза: от западных границ до Дальнего Востока, от северных морей до южных регионов.

Вместе с тем особенно детально и ярко хотелось показать жизнь прифронтовой Рязани, ее первые послевоенные годы. В итоге в книгу вошло полсотни воспоминаний, полсотни человеческих судеб.

Дети войны сами рассказывают о страшном военном времени, о быте и учебе, о смерти и жизни. Они были частью великого народа – народа-победителя, народа-труженика. Здесь читатель найдет и страницы отечественной истории, связанные с оккупацией территории Украины, Белоруссии, Воронежской, Тульской, Смоленской областей РСФСР. Прифронтовая Рязань предстанет израненной бомбами, со скудным питанием и отсутствием электрического освещения. По ее улицам недружным строем пройдут пленные немцы, а на бескрайних полях непрестанно будут трудиться совсем еще молодые девчонки и мальчишки. Из отдельных эпизодов соберется яркая мозаика – портрет эпохи!

ДЕТИ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ И СЫН ПОЛКА

– В нашей работе представлено три основных раздела, – рассказывает о проекте один из авторов книги «Дети войны. Ветераны РКБ «Глобус» Станислав Павлович Кондрашов. – Воспоминания детей войны, родившихся в 19301935 годах, в 19361940 годах, в 19411945 годах. Для каждой из этих возрастных категорий война запомнилась поособенному. По нашему мнению, лихолетье необходимо было показать именно вот в таком разноплановом ключе. А открывают книгу воспоминания человека, который, несмотря на свой юный возраст, стал настоящим фронтовиком – сына полка Георгия Васильевича Смирницкого.

Когда началась война, Георгию Васильевичу Смирницкому (настоящее имя Георгий Митрофанович Попов) не исполнилось еще и восьми лет. В сорок втором немцы угнали его из Воронежа вместе с братом и матерью на Украину. Вскоре мама умерла от тифа… После освобождения войсками РККА Кировоградской области Георгий сдружился с веселым офицером по имени Виталий и попросил его забрать с собой... Перед отъездом тот ответил: «Вот что, будешь моим братом, по имени Георгий, коль уж ты Жора, а по фамилии Смирницкий. Запомнил? Перехитрим начальство, а?»

Так – Георгий Митрофанович Попов – в одночасье стал Георгием Васильевичем Смирницким. Родной брат Женя тоже нашел способ, как попасть на фронт. Пути братьев разошлись, но, к счастью, не навсегда.

В 1944 году Георгий Васильевич Смирницкий был ранен, лечился во фронтовом госпитале. Осколки того ранения он до конца жизни носил в своей голове…

Георгий Васильевич Смирницкий (1933-2020).

Случилось это так:

– Моему товарищу Славке – такому же юному воспитаннику полка – приказали уничтожить огневую точку, – рассказывает наш герой. – Я вызвался идти с ним. Славка погиб, а мне все же удалось бросить гранату. Пулемет замолчал. За уничтожение огневой точки противника в группе бойцов меня представили к высокой награде (награжден орденом Славы III степени – Ред.).

К сожалению, 13 мая 2020 года Георгия Васильевича не стало…

Редакция «Комсомольской правды» выражает са мые искренние соболезнования супруге Георгия Васильевича Юлии Константиновне и всей его семье. Время забирает людей, но оно не властно над памятью – слова знаменитого сына полка будут вечно звучать со страниц этой книги.

Вдова Георгия Смирницкого Юлия Константиновна. Фото: Марина РОМАНЕНКО.

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Поговорим еще немного об истории создании этой интереснейшей книги.

Автор идеи – заслуженный ветеран РКБ «Глобус» Майя Серафимовна Сучкова – объединила вокруг себя группу своих бывших коллег по конструкторскому бюро. Общаясь между собой, коллеги-ветераны поняли, что им есть что рассказать молодому поколению о трудностях, о целеустремленности и о достижении мечты.

В рабочую группу кроме Майи Серафимовны вошли Станислав Павлович Кондрашов, Александр Николаевич Ахмоев, Израиль Соломонович Гусинский, Светлана Сергеевна Осокина, Валентин Степанович Дробков, Владимир Павлович Ивлев и Игорь Викторович Чулков.

Со стороны редакции «Комсомольской правды» к работе подключился исследователь военного периода на Рязанской земле, автор трех книг о событиях 1941-1945 годов Евгений Баранцев.

В итоге получился во многом уникальный сплав почти вековой мудрости, опыта, жизненной энергии и современных технологий.

Вот они - дети войны. Фото: архив Игоря Нашатырева.

Помимо воспоминаний о своих детских и юношеских годах, опаленных войной, в послесловии к книге авторы проекта рассказали о производственных и творческих успехах в годы их работы на оборонном предприятии, об их вкладе в становление и процветание конструкторского бюро.

– К 25-летию Победы в 1970 году дети войны составляли абсолютное большинство из почти двух тысяч человек – сотрудников РКБ «Глобус», – подчеркивает генеральный директор РКБ «Глобус» Николай Васильевич Гоев. – Первые разработки начала шестидесятых годов были созданы умом и руками этого поколения. Уже в 1967 году руководители и ведущие исполнители проектов были удостоены высоких государственных наград. Огромную роль дети войны сыграли в становлении и развитии конструкторского бюро в семидесятые годы, когда РКБ «Глобус» стало ведущим в своей отрасли предприятием страны.

– Дети войны не утратили чувства ответственности перед коллективом предприятия и страной и в настоящее время, – продолжает Николай Васильевич. – Летом 2019 года активная группа ветеранов предложила издать книгу воспоминаний детей войны. Эта книга послужит патриотическому воспитанию молодого поколения, в том числе молодых сотрудников конструкторского бюро, и поможет сохранить наследие, переданное им детьми войны. Огромная благодарность от руководства РКБ «Глобус» всем авторам воспоминаний и особенно ветеранам рабочей группы и их коллегам из редакции рязанского выпуска газеты «Комсомольская правда». Поздравляю всех с нашим большим праздником – 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма! Желаю процветания нашей Родине!