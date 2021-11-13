Проверка рязанского молока: букет бактерий и заниженная жирность

На экспертизу в Рязанскую облветлабораторию отправились 10 образцов молока.

«Пейте дети молоко - будете здоровы», - эту фразу мы слышим сызмальства. О пользе молока, особенно для взрослых, до сих пор идут споры. Но оставим их ученым - тут каждый решает сам, к какому мнению ему прислушаться. Важнее другое - что нам предлагают купить в рязанских магазинах в пакетах с надписью «Молоко». Безопасен ли этот продукт - узнать это было нашей первостепенной задачей.

ИНЫХ УЖ НЕТ, СВОИХ МЫ ИЩЕМ

За год, прошедший с предыдущей экспертизы молока, спектр рязанских производителей поменялся. Исчезли торговые марки «Ока-река» и «Мещерские росы». Правда, появился новый производитель - «Рязанское молоко». Его мы, естественно, внесли в свой список. Плюс традиционные «Жито», «Старожилово», «Амка», «Проня», «Мурмино» - все это было пастеризованное молоко. Иногородних производителей пастеризованного молока представляли «Эконива» из Калужской области и «Простоквашино» из Липецкой. В качестве зарубежного производителя выступила стерилизованная «Минская марка» из Белоруссии. Не забыли и про ныне модные фермерские продукты - взяли молоко «Яловенко» из Рыбновского района:

- У нас оно непастеризованное, свежее, вечером надоили - утром в магазине, - сказала нам продавщица их фирменного магазина, - поэтому срок годности у него не более трех суток.

Ну, раз непастеризованное, значит, возьмем одну бутылку. И это оказалось впоследствии нашей небольшой ошибкой.

Все образцы молока доставили в областную ветеринарную лабораторию. В немаркированную тару в этот раз не переливали - сохранность заводской упаковки являлась обязательным требованием для объективности исследований.

- На что будете проверять? - поинтересовался лаборант.

- На микробиологию и пастеризацию (кроме фермерского молока).

- А на что еще?

Этот вопрос ввел нас в небольшой ступор.

- Можно проверить содержание белка, жира, например.

И тут мы пожалели, что фермерского молока взяли мало…

- У вас один образец - стерилизованный, еще один - сырой, учтите, к ним несколько иные требования, нежели к пастеризованному молоку.

Осталось ждать результата.

ОДНИ ДОБАВИЛИ КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКИ…

Через две недели пришли результаты. Что они показали? Так, сырое (фермерское) молоко оказалось безопасным – патогенных бактерий не обнаружили, общее количество микроорганизмов соответствовало норме, хотя и находилось вблизи предельно допустимой границы.

Результаты экспертизы на безопасность сырого молока.

Остальные образцы действительно прошли термическую обработку - об этом свидетельствовало отсутствие фосфотазы. Но это помогло не всем. В молоке из поселка Мурмино были обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП). Как такое могло произойти, ведь это молоко было не только пастеризованным, но и свежайшим - куплено в день розлива.

- Причин может быть много, - считает эксперт по молоку и молочной продукции рязанской областной ветлаборатории Григорий Заболотин, - это и неправильные режимы пастеризации молока, и следствие нарушения санитарно-гигиенического состояния производства, а именно некачественная мойка и дезинфекция оборудования, инвентаря, автоматов розлива. Также это может быть нарушение температурных режимов хранения продукта на складе или в торговой сети.

Ну, насчет последнего, это вряд ли - на улице все-таки не лето, да и времени с момента розлива прошло немного.

Мы сообщили об этом факте производителю. Реакция была незамедлительной.

- Мне трудно в это поверить, но у меня нет оснований не доверять областной лаборатории, - говорит директор ООО «Мурминское» Виктор Агафонов. - После вашего сообщения мы провели строгий инструктаж персонала и генеральную уборку на всем предприятии, чтобы такие нарушения не повторялись впредь. Безопасность и высокое качество нашей продукции является стержнем в работе нашего молокозавода.

…ДРУГИЕ ПОЖАЛЕЛИ ЖИРА

Проверка на содержание белка и жира оставила двоякое впечатление. По белку - а это основной показатель пищевой ценности - все образцы соответствовали стандартам. В молоке от «Старожилово», «Жито» и

«Эконива» его было существенно больше необходимого минимума, что не может не радовать.

А вот с жиром некоторые производители подкачали. Так, у «Минской марки» при заявленной жирности в 3,2 %, по факту оказалось 3,1 %, а у «Простоквашина», при заявленных 3,4-4,8 % - по факту 3,3 %. При этом производитель молока с котом Матроскиным на бутылке издевательски называет свой продукт «Отборным».

Казалось бы, 1/10 % - невелика потеря. Но специалисты считают иначе.

- Количество жира определяет вкусовые качества молока: чем его больше, тем оно приятнее на вкус, - считает врач-диетолог Нина Срослова, - поэтому недопустимо продавать продукт с жирностью ниже заявленной. Это прямой обман потребителя.

Стоит заметить, что у всех рязанских производителей проблем с жирностью не было.

А уж что выберете вы - решайте сами.

Результаты экспертизы пастеризованного молока. Часть 1.

Результаты экспертизы пастеризованного молока. Часть 2.

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

Для какого случая использовать то или иное молоко?

Сырое молоко подойдет тем, кто хочет ощутить натуральный, «деревенский вкус».

То, что оно может быть безопасным - показала наша экспертиза.

Пастеризованное молоко - универсальное. Хранится дольше, безопасное. Но вкус все-таки немного отличается от свежего. По нашему мнению, лучшие показатели у «Жито» - и белка, и жира немного больше нормы, а это и вкус, и польза. Молоко от «Эконивы» должно быть интересно спортсменам - из-за повышенного содержания белка и стандартного количества жира - в нем будет прекрасно разводить протеиновые коктейли и гейнеры. А если нужны дополнительные калории – то «Мурминское», при условии, что производитель выполнит данные нашим читателям обещания.

Стерилизованное (ультрапастеризованное) молоко - это н/з, палочка-выручалочка. Можно взять летом на дачу, ведь вдали от прямых солнечных лучей ему ничего не страшно. Зато будет чем подкрепиться или на чем сделать омлет или блины.