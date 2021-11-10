ЖК «Еврокласс»: при покупке квартиры новая школа в подарок

Вся территория жилого квартала «Еврокласс» включает пять 25-этажных домов, которые формируют полузамкнутое дворовое пространство, окруженное широким бульваром с пешеходными и велосипедными дорожками, оригинальными фонарями и лавочками, газонами и цветниками.

Желая улучшить качество жизни своей семьи, мы в первую очередь обращаем внимание на локацию будущего дома – смотрим на место не только в контексте комфорта, но и в контексте того, чтобы это было место, которое не изменит свой статус через 10, 20 или 50 лет. В этом случае ценна не окупаемость, а сохранность, ведь человек, по сути, покупает весь вид, а не просто вид из дома или на дом. Он покупает большую среду, район и возможность быть его частью – достойной частью. В центре Рязани изредка появляются отдельные новостройки за счет «уплотнения» существующей застройки. Но уровень комфорта в этих домах, насильно вжатых в старые дворики, чаще всего оставляет желать лучшего.

Тем временем рязанцы, которые рассматривают вариант покупки жилья в центре, все чаще стали обращать внимание на новые кварталы с широкими проспектами, бульварами и просторными парковками в микрорайоне Кальное. Наш город разрастается, и спустя три-четыре года этот молодой и динамично развивающийся район превратится в фактический центр Рязани и притяжения для тех, кто мечтает о комфортной жизни в гуще событий. Специалисты причисляют Кальное к жилым территориям, наиболее благоприятным с точки зрения экологии. Уже несколько лет здесь строятся дома, оснащенные по самым передовым технологиям безопасности. Разумеется, одних современных домов, даже если они высокотехнологичные, мало. Для комфортной жизни необходима продуманная социальная инфраструктура. Кроме уже действующих в районе детских и общеобразовательных учреждений, в Кальном строится новая большая школа и детский садик – участок под строительство этих важных объектов безвозмездно выделила Группа компаний «Зеленый сад».

С приходом этого крупнейшего рязанского застройщика район становится примером европейского качества городской среды для всей Рязани.

– Создание комфортной среды для проживания – это первое, о чем мы сегодня думаем, начиная проектировать каждый новый жилой комплекс, – рассказал директор по общим вопросам ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич. – Именно такие требования предъявляют будущие новоселы, и такую же задачу ставит перед строителями руководство страны, региональная и местная власть.

В шаговой доступности от дома должно быть все необходимое для повседневной жизни.

Чтобы наглядно изучить, какие возможности открывает перед новоселами микрорайон, заглянем в жилой квартал «Еврокласс», где на площади в девять гектаров соединились важные составляющие городского комфорта и который позволяет людям самостоятельно выбирать свой образ жизни, сочетая то, что нужно именно им.

ДЕТСКИЙ САД И ШКОЛА ДЛЯ НОВОСЕЛОВ

ЖК «Еврокласс» вписан в богатую социальную и развлекательную инфраструктуру, которая включает в себя больницы и медцентры, развлекательные и спортивные центры, большое количество торговых точек – от гипермаркетов до магазинов шаговой доступности. Однако одной из главных болевых точек Кального до последнего времени оставался дефицит мест в образовательных учреждениях. Из-за растущего интереса к этому микрорайону имеющиеся школы и детские сады оказались переполнены. Но благодаря комплексному подходу к застройке территории социально ориентированной группы компаний «Зеленый сад», в ближайшей перспективе эта проблема снимется – в рамках государственной программы Рязанской области «Развитие образования» здесь появятся современная муниципальная школа переменной этажности (4/5 этажей) на 1100 мест и 3-этажный детсад на 224 места (10 групп). Специально для ГК «Зеленый сад» проект обоих учреждений разработала проектно-строительная корпорация Glorious. По данным управления капитального строительства, проекты реализуются за счет федерального, областного и городского бюджетов.

– В образовательных учреждениях по проекту предусмотрено создание особого пространства – уникального для региона, – которое учитывает традиции классического образования и экспериментальных методик, – рассказал генеральный проектировщик Сергей Ермолов. – Здание школы разделено на четыре блока, I и III – «учебные», они предназначены для учащихся 1-4-х классов и 5-11-х классов соответственно. В блоке II размещены актовый зал, столовая на 400 мест, кабинет музыки, кабинет биологии с лаборантской, библиотека, кружковая для «тихих игр», в том числе для занятий шахматами. Блок IV – спортивный, здесь будут два спортзала, раздевалки, душевые. Территорию учреждения озеленят газоном, деревьями, кустарниками, живой изгородью, цветниками.

В «зоне тихого отдыха» установят скамейки, урны, малые архитектурные формы. Спортивная и тренажерная площадки на улице также предусмотрены.

Благодаря грамотно продуманному проекту ребята разных возрастов будут обеспечены необходимым оборудованием, площадками и пространством для занятия наукой, творчеством, а это, в свою очередь, способствует самореализации и развитию талантов учеников с малых лет. Родителям же не придется искать, в какое учебное заведение отдать ребенка и возить его на занятия в другой район. У жителей «Еврокласса» и детский сад, и школа будут в шаговой доступности.

Благодаря грамотно продуманному проекту новой школы в Кальном ребята разных возрастов будут обеспечены необходимым оборудованием, площадками и пространством для занятия наукой, творчеством. ФОТО: admrzn.ru

ОСОБАЯ ЭКОСИСТЕМА – ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Вся территория жилого комплекса «Еврокласс» включает пять жилых 25-этажных домов, которые формируют полузамкнутое дворовое пространство, окруженное живописной зеленой зоной – широким бульваром с пешеходными и велосипедными дорожками, оригинальными фонарями и лавочками, газонами и цветниками. Первый жилой комплекс уже сдан, строительство второго идет опережающими темпами. Когда все работы будут завершены, жители окажутся внутри собственной особой экосистемы с магазинами, аптеками, салонами красоты, детскими и фитнес-центрами – общественного пространства, которое объединит взрослых и детей. На всей территории квартала запланирована безбарьерная среда. Это значит, что родители с колясками, велосипедисты и люди с ограниченными возможностями здоровья не встретят на своих маршрутах никаких преград – все пути-дороги их передвижения будут на одном уровне. А для автомобилистов построят огромную наземную парковку на более чем 800 мест.

Во всем жилом квартале реализуется уникальная интеллектуальная система охраны и контроля доступа «Антитеррор Limited Edition». Забота о безопасности жителей «Еврокласса» начинается еще за его пределами. Видеонаблюдение ведется во всех ключевых точках: входных группах, лифтовых холлах, в самих лифтах, а также на территории вокруг дома. Текущая ситуация непрерывно отслеживается, ведется архивная видеозапись, которую при необходимости – например, при возникновении опасных или спорных ситуаций, – можно просмотреть. По желанию жильцы могут в online-режиме наблюдать за происходящим во дворе на любом устройстве, подключенном к интернету. Особенно эта опция востребована у родителей, бабушек и дедушек, которым удобно таким образом заниматься своими делами дома и присматривать за играющим на детской площадке ребенком прямо с мобильного телефона. Кстати, на развивающих игровых платформах SMART PLAY дети максимально защищены от разного рода неприятностей. Во-первых, под ногами у них постелено травмобезопасное покрытие, во-вторых, все конструкции имеют экологические сертификаты, и наконец дверь на площадку закрывается на электронный замок, так что посторонний ни при каких обстоятельствах не проникнет внутрь. При любой нештатной ситуации жители могут воспользоваться тревожными кнопками. Сигнал SOS мгновенно поступит на пульт в круглосуточную службу охраны – время реагирования на вызов не превышает полутора минут. Точно так же на пост охраны в режиме реального времени передается и информация об угрозе с устройства обнаружения взрывчатых веществ, расположенных в подъездах.

В «Евроклассе» заботятся о безопасности и благополучии людей не только в экстремальных ситуациях, но и в повседневной жизни. В каждой квартире установлены датчики газа и воды. В случае утечки они моментально перекрывают подачу ресурса. Если случится пожар, чуткие датчики сигнализации сработают при появлении дыма и повышении температуры – при этом автоматически включатся пожарные насосы, система дымоудаления, а лифты направятся на первый этаж и выпустят пассажиров.

На развивающих игровых платформах SMART PLAY дети максимально защищены от разного рода неприятностей/

МОДЕЛИРУЙТЕ КОМФОРТ ПОД СЕБЯ

Возводимый в Кальном жилой квартал «Еврокласс» – по-настоящему уникальный продукт, воплотивший в себе концепцию умного дома ЕuroSMART с максимумом высокотехнологичных удобств, соответствующих потребностям и образу жизни современного человека. Сходив на экскурсию в первую очередь жилого комплекса, посетив шоу-румы, вы можете убедиться в том, что эти квартиры кардинально отличаются от ставшего уже привычным жилья массовой застройки.

Ваша комфортная жизнь в «Евроклассе» начинается с теплых экостен дома. Керамические блоки с базальтовой ватой удерживают на 20% больше тепла в помещении. Но комфортный микроклимат – это еще и адаптированные к российским погодным условиям энергосберегающие окна.

Как нам рассказали специалисты «Зеленого сада», стекла с особым напылением позволяют сохранять тепло на 56% эффективнее, а летом не дают воздуху в комнатах чрезмерно нагреваться. А за счет возможности самостоятельно регулировать уровень отопления в квартире плата за коммуналку составляет в 2,5-4 раза меньше, по сравнению с центральным отоплением.

Нередко приходится слышать от жильцов жалобы на плохой воздухообмен в помещении, что может привести к разного рода проблемам – от неприятных запахов до угрозы жизни и здоровью людей. Чтобы подобное исключить, на крыше каждой очереди устанавливаются мощные вентиляторы, которые создают тягу в вентиляционных каналах в любую погоду и при любом атмосферном давлении.

Отдельно хочется остановиться на планировках. Поскольку у каждой семьи свои представления о комфорте и организации жилого пространства, в «Евроклассе» предусмотрен широкий выбор и классических планировок, и SMART-вариантов, которые позволят максимально рационально использовать пространство квартиры. К тому же еще на этапе строительства можно заказать свой, эксклюзивный, вариант планировки квартиры своей мечты. К счастью, монолитно-каркасная конструкция позволяет моделировать пространство на свой вкус.

Для тех, кто умеет наслаждаться жизнью и ценит красивые виды из своих окон, на верхних этажах «Еврокласса» застройщик предлагает уникальные просторные квартиры HIGH FLAT. Здесь можно использовать возможность зонирования квартиры на двух уровнях. Благодаря увеличенным размерам окон и потолкам высотой 3,05 метра вы получаете на 20% больше воздуха и на 30% больше света. Обладатели такой квартиры смогут с удовольствием наблюдать рассветы и закаты и любоваться живописной панорамой поймы Оки.

Какую бы планировку в «Евроклассе» вы ни выбрали, вы всегда будете жить в умном доме. Только представьте, что установленные в квартире датчики движения реагируют на каждый ваш шаг и включают-выключают свет помещении в тот момент, когда это необходимо. Всем электрооборудованием можно будет управлять удаленно. При этом светодиодные лампы позволят собственникам квартир экономить до 90% электроэнергии. Помимо прочих удобств во все квартиры подведены кабели для подключения высокоскоростного интернета, телефона, кабельного и цифрового телевидения.

УМНАЯ ИПОТЕКА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ О БУДУЩЕМ

Для своих клиентов Группа компаний «Зеленый сад» предлагает ипотеку от ведущих банков страны на условиях партнерских программ для надежных застройщиков, а также эксклюзивных программ, разработанных непосредственно специалистами «Зеленого сада» и банков.

Те, кто хочет сэкономить на ремонте и обстановке, имеют возможность оформить ипотечный кредит на полную стоимость квартиры с чистовой отделкой и меблировкой. По-настоящему уникальным продуктом можно назвать «SMART-ипотеку». Благодаря этой эксклюзивной программе, рязанцы могут сдать по «Трейд-ин» квартиру, находящуюся в ипотечном залоге. «Зеленый сад» сам погасит остаток долга перед банком, примет в зачет выплаченную вами долю стоимости старого жилья (исходя из текущих цен на рынке), а на остальную часть стоимости нового жилья поможет оформить новый кредит по ставкам на условиях партнерских программ, действующих на текущий момент.

Доступен, разумеется, для клиентов компании и традиционный «Трейд-ин» по обмену старого жилья на новую недвижимость. Вы можете полностью или частично оплатить приобретаемую квартиру путем зачета стоимости имеющегося жилья. Программа имеет ряд преимуществ по сравнению с самостоятельной продажей имеющейся квартиры: не нужно ждать, пока на старое жилье найдется покупатель, оплачивать его оценку и услуги риелтора, платить за юридическое сопровождение сделки купли-продажи.

Как видим, вариантов покупки жилья много, и для каждого клиента компания готова подобрать наиболее комфортные условия покупки и платежей.

На всей территории квартала запланирована безбарьерная среда.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

КТО И КАК СТРОИТ «ЕВРОКЛАСС»

- На объектах «Зеленого сада» занято свыше 500 специалистов строительных профессий.

- В коллективе трудятся 2 почетных строителя, 5 обладателей знака «Строительная слава».

- Используются только современные, надежные и экологичные строительные материалы рязанского происхождения и производства (цемент, песок, щебень, кирпич, минералватные

плиты).

- Возведение всех объектов производится строго по СНиП.

- Каждый этап строительства находится под контролем службы технического надзора.

- Проводимые работы ежедневно оцениваются для исключения скрытых дефектов.

- Точность измерения и контроля качества – до 1 мм.

- Соблюдается высокая культура производства и чистота на строительных площадках.

- Все объекты обслуживает собственная строительная техника.

НА ЗАМЕТКУ

ВЫБИРАЕМ ДИЗАЙН ДЛЯ БУДУЩЕЙ КВАРТИРЫ

В ЖК «Еврокласс» можно приобрести квартиру с готовым ремонтом. Это позволит собственникам сэкономить на стройматериалах и услугах подрядчика и получить гарантию в пять лет на отделочные работы. При этом вам не придется ежедневно контролировать бригаду и полагаться на порядочность наемных работников в составлении сметы – ответственность за качество ремонта и проведение расчетов берет на себя ГК «Зеленый сад».

ОТДЕЛКА В СТИЛЕ КОНТЕМПОРАРИ

- много свободного пространства и воздуха;

- гармония светлых тонов без ярких красок и пестрых узоров;

- эффектное сочетание материалов с различными текстурами.

ОТДЕЛКА В СТИЛЕ СКАНДИНАВИЯ

- практичность и минимализм сочетаются с элегантностью;

- преобладание бело-серых тонов дает много света в пространстве;

- материалы легко очищаются от загрязнений, не теряя своих свойств.

ОТДЕЛКА В СТИЛЕ ЭКО ЛОФТ

- материалы из натурального сырья с имитацией природных текстур;

- естественные цветовые оттенки дают ощущение легкости и комфорта;

- интерьер располагает к отдыху, способствует расслаблению.

ОТДЕЛКА В СТИЛЕ RENT

- экологичные материалы в пастельных тонах;

- светлые тона визуально увеличивают пространство;

- сочетание цветовых оттенков успокаивает и расслабляет.

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