Торговые центры Рязани профинансировали ускорение темпов вакцинации в регионе

После введения QR-кодов ТЦ выглядят откровенно опустевшими.

Режим посещения мест массового скопления граждан по предъявлению QR-кодов (сертификата о вакцинации) был задуман как способ снизить инфицирование населения коронавирусом в Рязанской области. В самом деле, число заболевших Covid-19 в регионе к началу введения ограничений 30 октября достигло рекордных значений - 238 в сутки. Требовались меры и их приняли. Заплатить за эти меры предложили торговым центрам, заведениям общепита, индустрии развлечений. Однако через две недели этих дорогостоящих мероприятий, 11 ноября, статистика по коронавирусу не только не улучшилась, но и показала еще больший регресс - 275 заболевших за сутки, что вновь стало максимумом за все время. Зачем тогда нужны были все вводимые QR-ограничения, если люди в регионе очевидно стали заражаться с еще большей частотой?

НАВСТРЕЧУ ИНФЕКЦИЯМ

Причины видны невооруженным глазом. Избирательность и непоследовательность введенных мер просто перераспределили потоки населения из одних мест в другие. Прежде всего, отметим, что столь жесткие QR-ограничения были реализованы далеко не во всех регионах сопредельных с Москвой. Особенно это касается торговых центров. Например, в Тверской области попытались было ввести QR-коды для их посещения, но уже через три дня, убедившись в тщетности и разорительности для бизнеса такого режима, от идеи отказались. У нас же не только выдержали весь установленный срок, но еще и продлили бессрочно (до особого распоряжения), не видя никаких положительных сдвигов в статистике заболеваемости. Это настолько осложнило работу торговых центров, что предприниматели и сотрудники ТРК «Полетаевский», например, в открытом видеообращении губернатору 4 ноября, буквально взмолились пустить к ним покупателей, поток которых уменьшился на 80%. А впоследствии и остальные, самые крупные ТЦ, публично выступили с коллективным письмом губернатору, попросив его о встрече, чтобы обсудить ковид-ограничения и возможные меры поддержки.

Тем временем горожане, из-за невозможности организовать свой досуг в Рязани воспользовались нежданными осенними каникулами и, прихватив с собой детей-школьников, отправились путешествовать в другие регионы, а также в Турцию и Египет. Не нужно быть эпидемиологом, чтобы предсказать последствия: с собой из таких поездок наши земляки привезут любые новые штаммы инфекции, даже те, которые еще неизвестны науке.

Те, кто остался, сидеть без продуктов, разумеется, не стали и ринулись в магазины шаговой доступности, где никто никогда у них ни масок не требовал, ни социальной дистанции не отмерял. То есть поток из социально ответственных предприятий торговли, которые на входе с начала пандемии на всех одевали маски, перенаправили в места вольницы, где давно и смело можно было обмениваться любыми инфекциями.

Вдобавок ко всему оставили переполненный общественный транспорт, где люди продолжают ездить без масок, проверяя иммунитет соседа дыханием лицо в лицо.

«СПОНСОРОВ» ВЫБРАЛИ СЛУЧАЙНО?

Вот таким волшебным образом нашему региону удалось достичь режимом «недоограничений» столь плачевных результатов спустя неделю проведения экмперимента над бизнесом и людьми. Система QR-пропусков лишила торговые центры огромной доли выручки, поставила на грань выживания, в то время как горожане продолжают заражаться в магазинах у дома. Причем каких? Не только продуктовых, но и так называемых алкомаркетах, не скрывающих своей ориентации в названиях. То есть в крупные продуктовые магазины, расположенные в торговых центрах, где на посетителей насильно надевали маски, теперь вход только по пропускам. А в розничные сети, где царит ковидная анархия, милости просим!

Похожее необъяснимое разделение на «правильные» и «неправильные» предприятия постигло рязанский общепит. Те заведения, которые расположены в торговых центрах, после введения QR-режима приостановили деятельность. Те что располагались особняком – продолжают работать. Правда, потом власти (о, чудо!) все-таки решили вновь уравнять в правах бары, кафе и рестораны, но других подвижек пока нет.

По иронии судьбы, QR-ограничения по цепочке обвалили выручку рязанских производителей продуктов питания, большинство из которых поставляло товары именно в крупные гипермаркеты, расположенные в торговых центрах. За исключением пары молочников ни у одного рязанского производителя не хватит ресурсов обеспечивать продукцией сети супермаркетов у дома. В итоге почти вся пищевая промышленность региона также попала в заложники введенных ограничений.

ГРОЗИТЬ НЕЛЬЗЯ УВЛЕКАТЬ

Однако при более полном изучении статистических показателей по коронавирусу в Рязанской области оказывается, что эффект от QR-ограничений все-таки есть: в четыре раза ускорилась вакцинация. Возможно, в этом и была главная цель вводимых ограничений? Сколько заболеет или умрет – не так важно. Важно привить побольше людей. Ведь по доли вакцинированных наш регион один из аутсайдеров в ЦФО. Надо догонять соседей. Если это главная цель введения и продления QR-ограничений, то сразу возникает два вопроса. Первый: почему у невакцинированных рязанцев отобрали именно торговые центры, общепит и развлечения? Эффективнее было бы запретить без сертификатов и посещение магазинов у дома, и пользование общественным транспортом. Оставить лишь возможность бесконтактной доставки продуктов на дом. Тогда бы темпы вакцинации выросли не в 4, а в 14 раз.

И главный вопрос: зачем вообще нужно было ограничивать, запрещать, шантажировать? Не лучше ли было стимулировать население пряником? Позволить «закуаркодированным» заведениям разработать собственные клиентские программы «плюшек» для тех, кто решился на вакцинацию, и согласовать эти наработки с оперштабом. Сделал первую прививку – сразу и в торговый центр попадаешь, и в общепит проходишь, и всюду тебе дисконт за исполнение гражданского долга. Ведь если бы под угрозой «закукодирования» бизнесу предложили придумать клиентские стимулы, на граждан снизошел бы такой поток маркетингового креатива, что регион оказался в лидерах по доле вакцинированных. К тому же эти программы не обязательно было ограничивать по времени. Они могли бы продляться неоднократно, охватывая все новых и новых людей. Вот тогда бы и темпы вакцинации выросли кратно, и бизнес остался бы при деньгах, и простые рязанцы были бы в выигрыше.